Gökhan Zan ve Necati Ateş’ten büyük fedakarlık

Galatasaray Futbol Akademisinde antrenör olarak görev yapacak olan eski futbolcular Necati Ateş ve Gökhan Zan büyük bir fedakarlıkta bulundu.

Galatasaray’ın yakın tarihine geçmiş önemli isimleri Necati Ateş ve Gökhan Zan ‘feda’ dedi!

FATİH TERİM FAKTÖRÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in isteği üzerine Futbol Akademisinde görev yapacak olan Galatasaray’ın eski yıldızları Necati Ateş ve Gökhan Zan’ın, sarı kırmızılı kulüpten hiçbir ücret almayacağı ortaya çıktı.

Altyapıda altyaş kategorilerinde görev yapacak ve Fatih Terim’in isteği halinde tecrübe kazanmak adına zaman zaman Galatasaray A takımının idmanlarına da katılacak olan Necati Ateş ve Gökhan Zan sarı kırmızılı kulüpte bu görevi para almadan yapmayı kabul etti.

Antrenör olarak tecrübe kazanmak ve Galatasaray kulübüne hizmet etmek adına Necati Ateş ve Gökhan Zan, kulübün içinde bulunduğu mali tablo nedeniyle bu önemli fedakarlığa imza attı.

(Futbol Arena)

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