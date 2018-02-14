Futbol dünyasını sallayan olayda yeni gelişme!

Paraguay'da birinci ligde yer alan Rubio Ñu de Luque kulübü dünya gündemini salladı. Kulüpte forma giyen Bernardo Gabriel Caballero ile kulüp başkanı Antonio González'in ilişkisi ortaya çıktı. İkilinin yatakta çekilen görüntülerinin basına sızdırılmasıyla büyük skandal ortaya çıktı. Bugün ise olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Paraguay 1’inci lig takımlarından Rubio Ñu de Luque skandal bir olayla gündeme geldi.

Kulüp başkanı Antonio González ile futbolcusu Bernardo Gabriel Caballero’nun ilişkisi basına sızdırılan fotoğrafların ardından ortaya çıktı.

Yatakta çekilen ve yayınlandıktan sonra ülke gündemine oturan bu fotoğraf büyük bir skandalın da ortaya çıkmasını sağladı.

Olayın duyulmasının ardından kulüp başkanı Antonio González Facebook hesabından bir açıklama yayınladı.

Kamera karşısına geçen Gonzalez, futbolcusu ile ilişkisini kabul ederken, olayın Bernardo Gabriel Caballero’nun transfer için başka kulüplerle görüşmesinin ardından kendisinin onu takımda tutmak için çaba göstermemekle suçlamasının ardınan ortaya çıktığını duyurdu.

Gonzalez, futbolcusu ile ilişkisinin iki yıldır sürdüğünü itiraf ederken, kamera karşısında Bernardo Gabriel Caballero’nun sözleşmesini yırttı.

Kulüp başkanı ayrıca Bernardo Gabriel Caballero’yla ilgili “Bir erkek bir kadından bin kat daha kıskançtır ve kendisi beni bir süredir tehdit ediyordu. ” dedi.

Başkan Gonzalez ayrıca futbolcusu için ‘hayal bile edemeyeceği’ lüks harcamalar yaptığını kendisine, Mercedes, Land Cruiser, Prado, Hilux marka araçlar aldığını açıkladı.

Bugün, Paraguay Futbol Federasyonu olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı. Öte yandan, Caballero’nun soruşturma sonuçlanana kadar musabakalardan men edildiği açıklandı.

Paraguay`da oldu dünyada gündeme oturdu! Başkan ile futbolcunun ilişkisi ortaya çıktı Paraguay'da mücadele eden Rubio Nu de Luque adlı kulübün başkanı Antonio Gonzalez ile takımın futbolcularından Gabriel Bernardo Caballero arasında ilişki yaşandığını ortaya çıkaran fotoğraf gündeme oturdu. Başkan, Caballero ile iki yıldır ilişkisi olduğunu kabul ederken konuyla ilgili paylaştığı videoda futbolcunun sözleşmesini yırttı. İlgili Haberi Oku