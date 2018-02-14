Fenerbahçe maç programından şikayetçi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde yer alan Fenerbahçe, fikstür programlamasından şikayetçi. Sarı-lacivertli ekip Beşiktaş ve Galatasaray'ın kendilerinden fazla dinlenip maça çıkacak olmasından rahatsız olduğu için TFF'ye başvuru yapacak.

Fenerbahçe, fikstürdeki maç programı planlaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şikayette bulunacak. Sarı-lacivertliler, ligdeki Beşiktaş derbisinin ardından (25 Şubat) Ziraat Türkiye Kupası’nda Siyah-Beyazlı ekip ile perşembe günü (1 Mart) karşılaşacak. Sarı-lacivertliler kupa maçının ardından ise 2 gün dinlendikten sonra 3’üncü gün Teleset Mobilya Akhisarspor ile ligde oynayacak.

Beşiktaş ve Galatasaray ise 3 gün dinlenip 4’üncü gün maça çıkacaklarına vurgu yapmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekip Beşiktaş ve Galatasaray’ın kendilerinden fazla dinlenip maça çıkacak olmasından rahatsız olduğu için TFF’ye başvuru yapacak. (DHA) Ali Şen`den Ali Koç`a destek Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Şen, Fenerbahçe ve Türk futbolunun geleceğine ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Şen, Ali Koç'un başkan adaylığının Fenerbahçe için şans olduğunu ifade etti. İlgili Haberi Oku