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Fenerbahçe maç programından şikayetçi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde yer alan Fenerbahçe, fikstür programlamasından şikayetçi. Sarı-lacivertli ekip Beşiktaş ve Galatasaray'ın kendilerinden fazla dinlenip maça çıkacak olmasından rahatsız olduğu için TFF'ye başvuru yapacak.
17:5414 Şubat 2018
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Fenerbahçe maç programından şikayetçi

Fenerbahçe, fikstürdeki maç programı planlaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şikayette bulunacak. Sarı-lacivertliler, ligdeki Beşiktaş derbisinin ardından (25 Şubat) Ziraat Türkiye Kupası’nda Siyah-Beyazlı ekip ile perşembe günü (1 Mart) karşılaşacak. Sarı-lacivertliler kupa maçının ardından ise 2 gün dinlendikten sonra 3’üncü gün Teleset Mobilya Akhisarspor ile ligde oynayacak.

Beşiktaş ve Galatasaray ise 3 gün dinlenip 4’üncü gün maça çıkacaklarına vurgu yapmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekip Beşiktaş ve Galatasaray’ın kendilerinden fazla dinlenip maça çıkacak olmasından rahatsız olduğu için TFF’ye başvuru yapacak. (DHA) 14 Şubat 2018 Ali Şen`den Ali Koç`a destek Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Şen, Fenerbahçe ve Türk futbolunun geleceğine ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Şen, Ali Koç'un başkan adaylığının Fenerbahçe için şans olduğunu ifade etti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe galatasaray spor toto süper lig tff
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