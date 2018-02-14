Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic: ‘Anadolu Efes kazanmayı hak etti’

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes’in mücadeleyi kazanmayı hak ettiğini söyledi. Obradovic, "Oyuncularımla gurur duyuyorum ancak bugünkü gibi motivasyonsuz oynamak kabul edilebilir bir şey değil. Bir basketbol oyuncusunun kariyeri maksimum 15 yıl. Size verilen şansları değerlendirmeniz gerekiyor." dedi.

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes'e 83-80'lik sonuçla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Obradovic, Anadolu Efes'i galibiyet için tebrik ederek, “Kazanmayı hak ettiklerine inanıyorum. Maçın başı bizim için çok kötüydü. İlk çeyrekte Anadolu Efes'e sayı bulma şansı tanıdık. Ve eğer bir eleme maçı oynuyorsanız nasıl bir maç oynadığınızı anlamanız gerekiyor.

İlk çeyrekte Anadolu Efes, 26 sayı attı. Her şeyi yapmaya çalıştık. Oyuncularımla gurur duyuyorum, maça tekrar geri geldik. Anadolu Efes'in kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. Buradan olumlu şeyler çıkartmak lazım. Oyuncular gelecek maçlarda nasıl oynaması gerektiğini görmesi açısından. Fenerbahçe taraftarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

PTT Erkekler Türkiye Kupası | Fenerbahçe Doğuş 80-83 Anadolu Efes PTT Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş'u son topa kadar büyük bir çekişmeye sahne olan maçta 83-80'lik skorla mağlup etti. Yarı finale yükselen Anadolu Efes, Dartüşşafaka ile finale çıkma mücadelesi verecek. Maç öncesinde Ergin Ataman ve Zeljko Obradovic tokalaşmazken karşılaşma esnasında zaman zaman atmosfer de gerildi. İlgili Haberi Oku

“İlk çeyrek maçın sonucunu belirledi”

Zeljko Obradovic, Anadolu Efesli basketbolcu Bryant Dunston'ın müthiş bir maç çıkardığını söyleyerek, “Söylediğim gibi ilk çeyrek maçın sonucunu belirledi. 26 sayı atılırken izlemeleri en büyük hataydı. En iyi başlangıç olarak bu 5'i düşündüm. Benim de hatalarım var. Maç için bir plan yapıyorsunuz bunu takip etmelisiniz. Dunston müthiş bir maç oynadı. 40 dakika sahada kalmak gerçekten kolay bir şey değil” değerlendirmesini yaptı.

“Motivasyonsuz oynamak kabul edilir değil”

Sırp başantrenör, Anadolu Efes karşısında alınan galibiyeti unutup önlerindeki mücadelelere bakacaklarını aktararak, “Bugünkü gibi motivasyonsuz oynamak kabul edilebilir bir şey değil. Bir basketbol oyuncusunun kariyeri maksimum 15 yıl. Size verilen şansları değerlendirmeniz gerekiyor. Sayfayı çeviriyoruz ve önümüzdeki müsabakalar bakacağız” diye konuştu.

Ergin Ataman: `Anadolu Efes`le kimsenin alay edemeyeceğini gösterdiler` İlgili Haberi Oku