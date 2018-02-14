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Fatih Terim’in Kadıköy planı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçına kadar oynanacak 4 maçı da kazanıp Kadıköy'e gitmenin planlarını yapıyor
09:5214 Şubat 2018
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Fatih Terim’in Kadıköy planı!

Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisine kadar puan kaybı istemiyor.

Gazete Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’in haberine göre; Kasımpaşa, Bursa, Karabük ve Konya maçlarından zafer bekleyen Terim, Kadıköy'e 4'te 4'le gitmenin hesaplarını yapıyor.

Önlerindeki 4 maçı da kazanmaları durumunda, şu anda 1 puan olan farkın daha da açılacağını düşünen futbolcular da bu hedefi gerçekleştirmek için kenetlendi.

Fikstür avantajının da ellerinde olduğunu hesaplayan Sarı-Kırmızılılar, 4 maçtan 12 puan toplamaları halinde şampiyonluk ibresinin tamamen kendilerine döneceğini düşünüyor.

FERNANDO DÖNÜYOR!İlk yarının son maçı olan Göztepe karşılaşmasında sahayı sedyeyle terk ederken iç yan bağlarında yırtık tespit edilen ve tedavisi süren Fernando'nun hafta içerisinde İstanbul'a döneceği öğrenildi.

Konya ve Sivas deplasmanları öncesi Portekiz'e gitmesinde sakınca görülmeyen Brezilyalı oyuncunun, en geç cuma gününe kadar Florya'da olacağı bildirildi.

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Etiketler
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