Fatih Terim’in Kadıköy planı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçına kadar oynanacak 4 maçı da kazanıp Kadıköy'e gitmenin planlarını yapıyor

Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisine kadar puan kaybı istemiyor.

Gazete Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’in haberine göre; Kasımpaşa, Bursa, Karabük ve Konya maçlarından zafer bekleyen Terim, Kadıköy'e 4'te 4'le gitmenin hesaplarını yapıyor.

Önlerindeki 4 maçı da kazanmaları durumunda, şu anda 1 puan olan farkın daha da açılacağını düşünen futbolcular da bu hedefi gerçekleştirmek için kenetlendi.

Fikstür avantajının da ellerinde olduğunu hesaplayan Sarı-Kırmızılılar, 4 maçtan 12 puan toplamaları halinde şampiyonluk ibresinin tamamen kendilerine döneceğini düşünüyor.

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