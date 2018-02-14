Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce’tan Cenk Tosun’u üzecek açıklama

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Oumar Niasse'nin formunun takıma yardımcı olduğu gerekçesiyle Cenk Tosun ve Dominic Calvert-Lewin'in forma için sabretmesi gerektiğini dile getirdi.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’ın teknik direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun’u üzecek açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, forvette ilk tercihinin Oumar Niasse olacağını belirtti.

Ligde oynanan Leicester City, Arsenal ve Crystal Palace maçlarına ilk 11’de başlayan Niasse, 1 gol atıp 1 de asist yaparken, teknik direktör Allardyce şimdilik en iyi seçeneğin Niasse olduğunu ifade etti.

Cenk Tosun’un hayal kırıklığına uğradığının farkında olduğunu söyleyen Allardyce, “Niasse takım çalışmasına ayak uydurabiliyor. Bir rekabet içinde. Cenk Tosun oynamadığı için hayal kırıklığı içinde. Ama ileride biri işini iyi yapıyorken ve takımı etkiliyorken Dominic Calvert-Lewin ve Cenk biraz daha sabırlı olmalı” şeklinde konuştu.

27 yaşındaki Senegalli Niasse’yi öven tecrübeli teknik adam, “Oumar maç başına gol ortalamasıyla şu an takım için en iyi seçenek. Onun katkısı Cumartesi günü bize ve takıma yardımcı oldu. Onun forumunu korumak istiyoruz çünkü daha iyi sonuçlara ihtiyacımız var” dedi.

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