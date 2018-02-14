Ergin Ataman: ‘Anadolu Efes’le kimsenin alay edemeyeceğini gösterdiler’

Anadolu Efes'in Fenerbahçe Doğuş'u 83-80 yenip yarı finale çıktığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Oyuncularım çok büyük bir onur mücadelesi verdiler ve onlarla kimsenin alay edemeyeceğini gösterdiler" ifadelerini kullandı.

PTT Erkekler Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe Doğuş’u 83-80 yenerek yarı finale yükselen Anadolu Efes’te Başantrenör Ergin Ataman, zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Çok zor bir maçtan galip ayrıldıklarını dile getiren Ataman, Anadolu Efes’in bu sezon Fenerbahçe ile oynayıp kaybettiği maçlarda da iyi performanslar sergilediğine dikkat çekti.

Bir süredir Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic’le gerginlik yaşayan ve maç öncesinde de meslektaşı ile tokalaşmayan Ergin Ataman, “Oyuncularım çok büyük bir onur mücadelesi verdiler ve onlarla kimsenin alay edemeyeceğini gösterdiler” ifadelerini kullandı. PTT Erkekler Türkiye Kupası | Fenerbahçe Doğuş 80-83 Anadolu Efes PTT Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş'u son topa kadar büyük bir çekişmeye sahne olan maçta 83-80'lik skorla mağlup etti. Yarı finale yükselen Anadolu Efes, Dartüşşafaka ile finale çıkma mücadelesi verecek. Maç öncesinde Ergin Ataman ve Zeljko Obradovic tokalaşmazken karşılaşma esnasında zaman zaman atmosfer de gerildi. İlgili Haberi Oku