Ergin Ataman: ‘Anadolu Efes’le kimsenin alay edemeyeceğini gösterdiler’
Anadolu Efes'in Fenerbahçe Doğuş'u 83-80 yenip yarı finale çıktığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Oyuncularım çok büyük bir onur mücadelesi verdiler ve onlarla kimsenin alay edemeyeceğini gösterdiler" ifadelerini kullandı.
PTT Erkekler Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe Doğuş’u 83-80 yenerek yarı finale yükselen Anadolu Efes’te Başantrenör Ergin Ataman, zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Çok zor bir maçtan galip ayrıldıklarını dile getiren Ataman, Anadolu Efes’in bu sezon Fenerbahçe ile oynayıp kaybettiği maçlarda da iyi performanslar sergilediğine dikkat çekti.
Bir süredir Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic’le gerginlik yaşayan ve maç öncesinde de meslektaşı ile tokalaşmayan Ergin Ataman, “Oyuncularım çok büyük bir onur mücadelesi verdiler ve onlarla kimsenin alay edemeyeceğini gösterdiler” ifadelerini kullandı.