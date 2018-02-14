Dursun Özbek’ten tartışma yaratan ‘fatura’ ve Ndiaye iddialarına yanıt verdi

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalarla kendi dönemindeki yönetime yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın eski başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu’nda açıklamalarda bulundu.

Geçmiş yönetime yöneltilen suçlamalara yanıt veren Özbek, kulübe fatura kestiği yorumlarına da yanıt verdi.

Öte yandan Badou Ndiaye transferinde tartışma konusu olan rakamlara açıklık getiren Özbek, “6 ayda 8 milyon euro kâr yapıldı, bu kötü bir şey mi?” dedi.

İşte Özbek’in açıklamalarından satır başları;

“GÖRÜLMEMİŞ DERECEDE BANA DESTEK VERDİNİZ”

“Değerli Galatasaraylılar, 2,5 yıl boyunca Galatasaray’da başkanlık yaptım. Şunu gururla söylüyorum. Başkanlık sürem boyunca belki de Galatasaray tarihinde görülmemiş derecede bana destek verdiniz. Yaptığım bütün projelerde evet dediniz. Hem de çok yüksek çoğunlukla. Bunun için bütün Galatasaraylı genel kurul üyelerine, siz divan üyelerine ve bana destek veren bütün Galatasaraylı taraftarlara teşekkür ediyorum. Hayatımın en güzel yıllarını Galatasaray’a hizmet ettiğim dönem içerisinde geçirdim”

“KÜRSÜDEN YAPILAN ELEŞTİRİ FARKLI ALGILANAMAZ”

“Yeni yönetimimize başarılar diliyorum. Divanda Galatasaray’ın en önemli yüksek istişare organında başkanlar, üyeler ne yapacaklarını, ne yaptıklarını, hedeflerinin ne olduğunu dile getirirler. Dolayısıyla burada kürsüden yapılan hiçbir eleştiri farklı algılanamaz. Hepsi kabul edilmesi gereken sözlerdir.”

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“EN ÖNEMLİ HİZMET KURMUŞ OLDUĞUMUZ TAKIM”

“Muhasebe yapmak lazım. 2,5 yıl boyunca başkanlık yaptım. Neler yaptık? Özellikle bu sezon içerisinde yaptığımız en önemli hizmetlerden birisini kurmuş olduğumuz futbol takımı olarak görüyorum. Geçtiğimiz iki sezonda istediğimiz neticeleri alamadık. Bu sezon şampiyon olması için bir takım kurduk ve çok da başarılı gidiyoruz. Ben burada büyük bir teşekkürü de Galatasaray futbol takımını oluşturan değerli kardeşlerime, sevgili Fatih hocaya, emeği geçen herkese gönderiyorum”

“TEK BAŞIMA KALDIĞIM ZAMAN DÜŞÜNÜYORUM…”

“Bir sürü proje oluşturmuşuz. Bazen tek başıma kaldığım zaman düşünüyorum. 2,5 yıl içerisinde bu kadar proje yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Bütün zamanınızı, her şeyinizi kulübe vakfetmişseniz bu yapılabilir. Her zaman sizden büyük destek alarak ve müthiş bir ekip çalışmasıyla yönetim kurulu, çalışanlar gece gündüz demeden Riva projesi dediğiniz zaman kolay şekilde telaffuz ediliyor. Bu projenin bir akara dönüşmesi süreci öyle kolay değil. Bu bizim görevimizdi”

“BAŞKAN İYİ İNCELEMEDİ SANIRIM…”

“Sayın başkan demin ifade ederken iyi incelemediği için sanırım 508 milyon TL dedi ancak değil, o başka bir rakam. Riva’dan Galatasaray’a gelecek gelir, yaklaşık 780 milyon TL, bugün için. Bir hasılat paylaşımı projesi olduğu için hiç gizli bir şey yok içinde. Emlak Konut’la yapılan sözleşmelerin en iyisi. Ben bunları söylerken koltuklarım kabarıyor çünkü yaptığım hizmet, herkesin yaptığının en iyisi olmak zorunda.”“REAL MADRID VE BARCELONA İLE KIYASLAYACAKSINIZ”

“Real Madrid, Barcelona, bütün dünya takımlarıyla kıyaslayacağınız bir müze yapıyoruz. Galatasaray’ın şanlı geçmişini, öyle noktalar var ki gözyaşlarınızı tutamazsınız. Bütün tarihimiz orada yayınlanıyor. Buna bağlı olarak stat turu düzenledik önümüzdeki günlerde faaliyete geçecektir. Kapalı spor salonu yapmak üzere harekete geçtik. 2011’den beri çalışılmış ama hiçbir şey olmamış. Öyle gün oldu ki 24 saat kulüpte kalmak zorunda kaldık.”

“GALATASARAY’A YENİ KAYNAK YARATTIK”

“Bir sürü alan yarattık stadın içinde. Stat yapılmış, açıldıktan sonra ölü alanlar vardı içinde. Hiç kullanılmayan, boş tutulan alanlar var. Stadın içine ofisler yaptık. Yine bir mekana bu toplantıdan biraz daha küçük toplantıları yapabilmek için Özhan Canaydın’ın adını verdiğimiz toplantı salonu yaptık. Bunlar ölü mekanlardı. Bunları kiraya vermek suretiyle Galatasaray’a yeni bir kaynak yarattık”

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“KEMERBURGAZ’DA MUHTEŞEM BİR ARAZİ ALDIK”

“Yaptığımız işlerde Galatasaray Spor Kulübü’nün en önemli projesi diyeceğim bir proje var. Kemerburgaz’da muhteşem bir arazi aldık. Florya’yı Emlak Konut’la geliştireceğimize göre bu tesisleri bir yere taşımamız gerekiyor. Stada 20 dakika mesafede 150 dönüm muhteşem bir arazi. Bunun yapımını da Emlak Konut’la yaptığımız sözleşmenin içinde var. Emlak Konut ileriki dönemde bize isabet eden gelirlerden vazgeçmek üzere bu tesisi yapacak. Ve taşınmamızı sağlayacak.”

“FATURA KESTİM ÇÜNKÜ…”

“Galatasaray’a verdiğimiz hizmetler Galatasaray aşkıyla verdiğim hizmetler. Fatura kestiğim için nedenini açıklayacağım. Ama Galatasaray’a verdiklerimden bir kuruş kursağıma girmemiştir.2005’ten beri hizmet veriyorum. Otelcilik sektöründeyim. Galatasaray’ın konaklamalarına sponsorum. Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi’nin konaklamalarına sponsorum. İnşaat yapıyorum, sektörden birisiyim. Her konuda, üniversitenin yurdu mu var, mobilyaları bana ait. Bunların hiçbirinde kâr amacı düşünmedim. Ama biz bir kurumsak fatura kesmek zorundasınız. Kestiğiniz faturanın ardından dönemlere yönelik. Yaptığınız kârın belli bir bölümünü bağış yapabilirsiniz. O çerçevede bağışlarımızı yaptık. Ne kadar bu bağış değerli Galatasaraylılar? Yanımda getirdim. Divan başkanına bırakacağım. Geçtiğimiz dönem için 6 milyon lira bağışta bulunmuşum. Niye böyle yazarsınız? Neden yazılır? Biz geçmişte bu hizmetleri yaptık. Galatasaray’a her tarafa bu destekleri verdik. Bundan sonra yapmayacak mıyız? Elbette yapacağız.”

NDIAYE TRANSFERİNDEKİ İDDİALARA YANIT

“Ndiaye transferi 7,5 milyon Euro bonservisi var. 2 milyon 750 bin Euro da maaşı var. Bunu Galatasaray yönetimi de açıklayarak teyit etti. Peki, niye bunu 12 milyon yazarsınız? Bunu söylemekte Galatasaray’a ne faydası var? Neticede baktığınızda 16 milyon’a sattığımıza göre aşağı yukarı 8 milyon euro kâr etmiş Galatasaray 6 ayda. Bu güzel bir iştir. Neden bunu bu şekilde yönlendiriyorsunuz?”

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