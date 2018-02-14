CANLI YAYIN: Fenerbahçe Doğuş Anadolu Efes maçı canlı izle! Fenerbahçe Efes canlı yayın…

PTT Türkiye Kupası için iki dev ekip, Fenerbahçe Doğuş Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Efes maçını canlı izlemek isteyenler canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Anadolu Efes Fenebahçe Doğuş maçını canlı izlemek isteyenler aşağıdaki linkten maçın yayınına ulaşabilir. Peki Fenerbahçe Doğuş Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar...

PTT Erkekler Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe Doğuş evinde Anadolu Efes ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak. Seyircilerinin desteği mavi beyazlı ekibi yenmek isteyen sarı lacivertli takımın maçı canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Anadolu Efes maçından galibiyetle ayrılmak isteyen sarı kanaryalar, EuroLeague'de iki kez karşılaştığı rakibini karşısında iki kez kazanmayı başarmıştı. Bu sene beklenen altında performans sergileyen Anadolu Efes en büyük rakibi karşısında parkende galip takım olarak ayrılmak istiyor. Fenerbahçe Efes maçı hangi kanalda diye merak eden her iki takım taraftarının da beIN Sports kanalından canlı izleyebileceği maçın seyir zevki üst düzey olacak. Günün erken saatlerinden itibaren basket severlerin Fenerbahçe Doğuş Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanal yayınlıyor diye merak içinde araştırıyor. İşte Tivibu Spor kanalından kanalında canlı izlemenin mümkün olacağı Fenerbahçe Anadolu Efes maçı canlı yayın linki ve Fenerbahçe Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda olduğunu merak edenler için maça dair tüm bilgiler…

FENERBAHÇE DOĞUŞ ANADOLU EFES MAÇINI CANLI İZLE

FENERBAHÇE EFES SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

PTT Erkekler Türkiye Kupası maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Doğuş Anadolu Efes maçı saat 20:00’de başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Efes maçını izlemek isteyen basket severler için karşılaşma Tivibuspor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE DOĞUŞ SON DURUM

Fenerbahçe, EuroLeague'deki son maçında Brose Bamberg'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk etti. Takımımız, mücadeleyi 77-69 kazanarak 15. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Doğuş'ta Jan Vesely 26 sayı ve 11 ribaund ile yıldızlaştı.

Sarı lacivetli ekip, son lig karşılaşmasında ise Gaziantep deplasmanından 90-95'lik galibiyetle döndü. Bu sonuçla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. kez kazanan Fenerbahçe Doğuş'ta Jan Vesely 18 sayı ve 5 ribaund; Marko Guduric ise 14 sayı ve 3 ribaund üretti.

Fenerbahçe’de sakatlık sorunu olan oyuncu bulunmuyor.

Anadolu Efes 26 – 14 Fenerbahçe Doğuş | 1. Çeyrek Sonucu pic.twitter.com/NYlViNGPZG — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 14 Şubat 2018

ANADOLU EFES SON DURUM

Anadolu Efes, sezon ortasında antrenör değişikliğine gitti. Sezona Velimir Perasovic yönetiminde giren Efes, Hırvat çalıştırıcı ile yollarını ayırarak Ergin Ataman'ı kadrosuna kattı. Rakibimizde Errick McCollum, Byrant Dunston, Brock Motum, Zoran Dragic, Vladimir Stimac, Toney Douglas, Krunoslav Simon ve Derrick Brown gibi yabancı oyuncular bulunuyor. Lacivert beyazlıların kadrosunda dikkat çeken diğer isimler ise Doğuş Balbay, Birkan Batuk, Muhaymin Mustafa, Berk Demir ve Yiğitcan Saybir.

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta 12 galibiyet elde etti. Rakibimiz, son lig karşılaşmasında Eskişehir Basket'i 89-77 ile geçti. Bu mücadelede Brock Motum 25, Erick McCollum ise 21 sayı üretti.

Lacivert beyazlılar, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 22 maçta 6 galibiyet aldı. Efes, son maçına Malaga deplasmanında çıktı ve bu karşılaşmadan 79-68 mağlup ayrıldı. Efes'te McCollum 16, Dragic 12 sayı buldu.