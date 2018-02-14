CANLI İZLE: Real Madrid PSG maçı canlı yayın! İşte maçı şifresiz veren Azeri kanalı! Real Madrid Paris Saint Germain izle!

Şampiyonlar Ligi'nde erken final gibi maç... Real Madrid PSG maçı nefesleri kesecek. Neymar ile Ronaldo'nun mücadelesini izlemek isteyen futbol seveler Real Madrid PSG maçını canlı izlemek için canlı yayın linki aramaya başladı. Real Madrid PSG maçı uydudan şifresiz nasıl izlenir, maçı hangi yabancı kanal veriyor merak edilen konuların arasında yer alıyor. Real Madrid maçını izlemek isteyen futbol tutkunları Real Madrid Paris Saint Germain maçı için haberimizin içerisindeki canlı izle linkini ziyaret edebilir...

Real Madrid PSG maçı başlıyor… Neymar ile Ronaldo karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi’nde 2. turun en heyecanlı karşılaşmasında Real Madrid Psg karşı karşıya geliyor. Evinde Fransız ekibi PSG’yi ağırlayacak Real Madrid, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek istiyor. PSG ise grup maçlarında gösterdiği performansı göstererek İspanyol ekibini turnuvanın dışına itecek sonuçla sahadan ayrılmanın peşinde. Dünyanın en iyi futbolcuları olarak gösterilen Neymar ile Ronaldo’nun performansını ve Real Madrid PSG maçını canlı izlemek isteyen futbol tutkunları günün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında Real Madrid PSG maçını canlı yayın izleme linkini arıyor. Real Madrid Paris Saint Germain maçını canlı izlemek isteyen ya da maç skoru merak eden taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki bulunuyor.

REAL MADRİD PSG MAÇI CANLI İZLE

REAL MADRİD PSG MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN YABANCI KANAL HANGİSİ?

Real Madrid PSG maçı Azerbaycan kanalı AZ TV’den de şifresiz olarak ekranlara gelecek.

#APorLa13¡Nuestro once inicial para el partido de Champions frente al @PSG_espanol! pic.twitter.com/apwCv3kjs0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 14 Şubat 2018

REAL MADRİD PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? REAL MADRİD PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

14 Şubat Çarşamba günü karşı karşıya gelecek Real Madrid PSG maçı 22:45'de başlayacak. Türkiye'de de canlı yayın ile ekranlara gelecek PSG Real Madrid maçı Tivibu Spor2 kanalında yayınlanacak.

REAL MADRİD PSG MAÇI İLK 11’LER

Real Madrid: Navas, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Casemiro, Isco, Modric, Kroos, Benzema, Cristiano Ronaldo

PSG: Areola, Dani Alves, Marquinhos, Kimbembe, Berchiche, Rabiot, Lo Celso, Verratti, Mbappe, Cavani, Neymar

LA LİGA'DA KÖTÜ GÜNLER GEÇİREN REAL MADRİD MORAL ARIYOR

İspanya La Liga'da bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Real Madrid 22 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 42 puan toplayan Real 4. sırada bulunuyor.Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon H Grubu'nda mücadele eden Zidane'ın öğrencileri çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Tottenham'ın ardından grubu ikinci sırada tamamladı. İspanyol ekibi sadece Tottenham maçlarında puan kaybetti. Kendi sahasında İngilizlerle berabere kalan Real Madrid, deplasmanda ise rakibine 3-1 mağlup oldu.

PSG DEVİRMEK ÇOK ZOR

Fransa Ligi'nde çıktığı 25 maçta 21 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan PSG 65 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda mücadele eden PSG ilk 5 maçını kazandı ve sadece deplasmanda oynadığı Bayern Munih maçında mağlup oldu. Fransız ekibi grubu 15 puanla lider tamamlayarak Real Madrid ile eşleşti.

REAL MADRID 2. TURA NASIL YÜKSELDİ?

Tottenham, Borussia Dortmung ve Apoel ile birlikte mücadele eden Real Madrid, 6 maç sonunda topladığı 13 puan puanla Tottenham'ın ardından 2. sırada yer aldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

PARIS SAINT GERMAIN 2. TURA NASIL YÜKSELDİ?

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bayern Münih, Celtic ve Anderlecht ile mücadele eden PSG, 6 maç sonunda 15 puan topladı.

Bayern Münih'in de 15 puan topladığı grupta Paris Saint Germain averajla liderlik koltuğuna oturdu.