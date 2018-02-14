Beşiktaş’a cep telefonundan 8 milyon TL!

Vodafone ile olan sponsorluğunu her geçen gün geliştiren Beşiktaş, 3 yıl önce başlattığı taraftarlara yönelik konuşma paketinden 8 milyon TL kazandı.

Vodafone ile 5 yıl önce yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla yeni stadını yaptıran ve forma göğüs reklamı anlaşmasıyla 25 milyon Dolar kazanç elde eden Beşiktaş, 3 yıl önce yaptığı projenin de meyvelerini topluyor. Vodafone'un 3 yıl önce Beşiktaşlı taraftarlara yönelik başlattığı ‘Vodafone Karakartal' tarifesiyle kulübe kazanç sağlamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, 3 yıl sonunda 8 milyon TL para kazandı. Bugüne kadar tek bir firmayla yapılan en büyük sponsorluk anlaşmasının altına imza atan Beşiktaş, 150 milyon Dolar'ı aşan geliriyle, son yıllarda rakipleriyle arasındaki ekonomik farkı kapatıp birçok dünya yıldızını kadrosuna dahil ederek son 2 yılı şampiyon olarak tamamlamış ve Şampiyonlar Ligi'nde de önemli başarılara imza atmıştı. Siyah-beyazlılar, 3 yıl önce başlattığı projeyle 8 milyon TL gelir elde ederken, önümüzdeki süreçte bu gelirin daha da artması bekleniyor.

Diğer kulüplere örnek oldu

Beşiktaş'ın, Vodafone'la başlattığı bu proje, diğer kulüplere de örnek oldu. Son olarak Galatasaray, başka bir telekomünikasyon firmasıyla anlaşmaya vardı ve kulübe katkı sağlamak için kolları sıvadı. 3 yılda 8 milyon TL kazanan Beşiktaş, sadece bu projeden elde ettiği gelirle, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin birçok masrafını karşıladı. Siyah-beyazlıların kazandığı bu para, 14 bin krampon, 13 bin forma ve altyapı için kurulacak 2 sahaya eşdeğer oranda katkı sunuyor. Sponsorlarıyla yalnızca ekonomik işbirliği yapmayan Beşiktaş, son olarak ana sponsorunun bilişim altyapısını kullanarak, Türkiye'deki yetenekli çocukları kulübe kazandıracak bir projenin tanıtımını da yapmıştı. Şu anda 1 milyon abonesi bulunan Vodafone Karakartal'ın, önümüzdeki 3 yıllık periyotta 5 milyon aboneye çıkması ve kulübün de gelirinin 5 kat artması bekleniyor. Bu hedef gerçekleştiği takdirde siyah-beyazlılar, yalnızca taraftarlarının cep telefonuyla yaptığı konuşmalardan yıllık ortalama 15-16 milyon TL gelir elde edecek. Beşiktaş, bu rakama ulaştığı takdirde, takımdaki en az 2 yıldızın yıllık ücretini karşılamış olacak.

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