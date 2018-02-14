Basel Manchester City maç özeti izle! City ilk maçta işi bitirdi! Şampiyonlar Ligi maç özetleri

Basel Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'yi ağırladı. Nefes kesen Basel Manchester City maçını izleyemeyen taraftarlar maç özetini izlemek istiyor. Haberimizden Basel Manchester City maç özetini izleyebilirsiniz. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadeleleri başladı. Premier Lig lideri Manchester City , Basel deplasmanında son turu ilk maçına çıktı. İlkay Gündoğan’ın iki gol attığı maçı İngiliz ekibi rahat kazandı. Mücadeleyi kaçıranlar için Basel Manchester City maç özeti izleme linki haberimizde. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri ve Basel Manchester City maçı detayları…

DEVLER LİGİ’NDE ŞOV

Premier Lig’i domine eden City, Devler Ligi’nde de şov yaptı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Basel’i 4-0 mağlup etti ve çeyrek final kapısını sonuna kadar araladı.

Maça fırtına gibi giren City, 14. dakikada İlkay Gündoğan, 18’de Bernardo Silva ve 23’de Sergio Agüero’yla devreyi 3-0 önde kapattı. Maçta gol perdesini açan İlkay Gündoğan, 53. dakikada da perdeyi kapatan isim oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İZLE!

Bu sonuçla Manchester City, 7 Mart’ta sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı.