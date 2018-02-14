Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak: ‘Mağlubiyet serisi takımı üzdü’

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bulak, "Mutlu olduğumuz iki haftadan sonra, kaybedip üzüntü yaşadığımız iki haftalık bir süreç yaşıyoruz. Tabii ki üzgünüz... Toparlanmamız lazım. Bu işler çalışmayla olur, daha da çok çalışacağız. Çalışarak bazı hareketlerinizi, oyun felsefenizi geliştirebilirsiniz. Durarak kimse bir şey kazanamaz" dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'un Teknik Direktörü Giray Bulak, 2 haftalık galibiyet serisinin ardından gelen mağlubiyet serisinin kendilerini üzdüğünü söyledi. Balıkesirspor kulüp tesislerinde haftalık basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü Giray Bulak, 6 puanlık maçlar oynadıklarını ve iki maçı da kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Bulak, “Mutlu olduğumuz iki haftadan sonra, kaybedip üzüntü yaşadığımız iki haftalık bir süreç yaşıyoruz. Tabii ki üzgünüz. Çok önlem aldığımız, haftalık çalışma içerisinde çok üzerinde durduğumuz ama maalesef önlem alamadığımız pozisyonlarda yediğimiz gollerle kaybettiğimiz maç oldu. Rakiplerimizle 6 puanlık maçlar oynadık hep. Kaybedenin arkasından konuşmak zor, kaybedebiliyorsunuz ama bedelleri büyük olunca üzüntüsü de büyük oluyor” dedi. Balıkesirspor`da Giray Bulak dönemi TFF. 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok, Can Cangök'ten boşalan teknik direktörlük görevi için sezon sonu kadar Giray Bulak ile anlaştı. İlgili Haberi Oku

Takım olarak çok çalışmaları gerektiğini aktaran Bulak, “Toparlanmamız lazım. Maçlar bitmiyor. Bu hafta yine evimizde zorlu bir maç oynayacağız. Onun için ona çok takılı kalmamamız lazım. Çalışmalarımızda neler yapmamız gerektiğini çalıştık. Bu işler çalışmayla olur, daha da çok çalışacağız. Çalışarak bazı hareketlerinizi, oyun felsefenizi geliştirebilirsiniz. Durarak kimse bir şey kazanamaz” diye konuştu.

Futbolun istatistikleri kabul etmediğine değinen Bulak, “Futbol enteresandır, istatistikleri kabul etmeyebilir. Futbolda 1 maç kazandığınızda karşılığı 3 puandır. Berabere kalırsanız 1 puandır ama futbolda 8 tane pozisyona girdiğiniz zaman karşılığı 8 gol olmuyor. 1 pozisyona girdiğiniz zaman 1 gol olabiliyor. Oyun sizin elinizde olduğu zaman bazen kazanamıyorsunuz. Top sizdeyse kaybeden siz oluyorsunuz. Yüzde 60-70 topun oynadığı takım sizsiniz, yüzde 30'la oynayan takım maç kazanıyor. Böyle garip bir ligimiz var” şeklinde konuştu. Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak'ın basın toplantısına, Yönetim Kurulu Üyesi Umut Kırtıl da eşlik etti.