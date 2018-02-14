Aykut Kocaman-Abdullah Avcı geriliminin perde arkası aralandı

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçının devre arasında tartışma yaşayan Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı arasındaki, gerilimi tırmandıran detay ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0 yenerek zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etti. Rakibini zirveden indiren Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını da taze tuttu. Karşılaşmanın devre arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı arasında yaşanan gerilim, karşılaşmaya damga vurdu. İkili arasında yaşanan diyalog ise Milliyet yazarı Attila Gökçe tarafından paylaşıldı.

Başakşehir Fenerbahçe U19 maçında Fenerbahçe`den örnek hareket Başakşehir ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı U19 maçında Başakşehirli kalecinin sakatlanmasının ardından gol bulan Fenerbahçe, daha sonra topu bırakarak rakip takımın gol atmasına izin verdi. Başakşehir rakibini Twitter'dan tebrik etti. İlgili Haberi Oku

İlk yarının uzatma dakikalarında Medipol Başakşehir’in iki korner kullanmasına Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcuları itirazı ile başlayan gerilimin detayları şöyle:

“Dakika 46… Hakem Halil Umut Meler, ilk yarının sonunda Başakşehir takımının kazandığı korneri kullandırıyor. Top yine kornere çıkıyor ve ikinci atış yapılıyor. Fenerbahçeli futbolcular, Meler'in iki atışı da yaptırmasına tepki gösteriyorlar. Hakemin daha önce devreyi bitirmesi gerektiğini söylüyorlar. Protest tavır Fenerbahçe kulübesinde de sergileniyor. Bu arada Aykut Kocaman'ın sesi duyuluyor:

– Başakşehir olunca böyle mi oluyor!

Abdullah Avcı'nın incindiği sözler bunlar:

– Hocam neden böyle yapıyorsunuz. Kimsenin bizi kayırdığı, koruduğu yok. Biz emek veriyoruz, siz de bunları söylüyorsunuz. Size yakışıyor mu!

Kocaman'dan soğuk bir ses:

– Sen işine bak!”