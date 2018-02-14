Aykut Kocaman-Abdullah Avcı geriliminin perde arkası aralandı
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0 yenerek zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etti. Rakibini zirveden indiren Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını da taze tuttu. Karşılaşmanın devre arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı arasında yaşanan gerilim, karşılaşmaya damga vurdu. İkili arasında yaşanan diyalog ise Milliyet yazarı Attila Gökçe tarafından paylaşıldı.
İlk yarının uzatma dakikalarında Medipol Başakşehir’in iki korner kullanmasına Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcuları itirazı ile başlayan gerilimin detayları şöyle:
“Dakika 46… Hakem Halil Umut Meler, ilk yarının sonunda Başakşehir takımının kazandığı korneri kullandırıyor. Top yine kornere çıkıyor ve ikinci atış yapılıyor. Fenerbahçeli futbolcular, Meler'in iki atışı da yaptırmasına tepki gösteriyorlar. Hakemin daha önce devreyi bitirmesi gerektiğini söylüyorlar. Protest tavır Fenerbahçe kulübesinde de sergileniyor. Bu arada Aykut Kocaman'ın sesi duyuluyor:
– Başakşehir olunca böyle mi oluyor!
Abdullah Avcı'nın incindiği sözler bunlar:
– Hocam neden böyle yapıyorsunuz. Kimsenin bizi kayırdığı, koruduğu yok. Biz emek veriyoruz, siz de bunları söylüyorsunuz. Size yakışıyor mu!
Kocaman'dan soğuk bir ses:
– Sen işine bak!”