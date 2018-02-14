Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’dan Sevgililer Günü’ne özel örnek uygulama

Atakum’da dünyaya gelen bebeklere ilk hediyelerini ‘Hoş geldin Bebek’ paketleriyle veren Atakum Belediyesi, 14 Şubat itibariyle hediye paketlerine anlamlı bir projeyi dahil etmiş oldu. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, hediye paketlerine ‘İlk Doğuşta Aşk Samsunspor’ armalı, kırmızı-beyaz bebek tulumu ve ayakkabısıyla şehirde çok önemli bir ilke de imzasını atmış oldu.

Atakum Belediyesi tarafından, ilçede dünyaya gelen bebekler için hazırlanan ve ailelerin evlerine gerçekleştirilen ziyaretlerle teslim edilen ‘Hoşgeldin Bebek' paketlerine muhteşem bir proje dahil edildi. “Bu şehrin çocukları Samsunsporlu doğar” diyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bu görüşümüzden hareketle, Hoşgeldin Bebek paketlerimize, ‘İlk Doğuşta Aşk Samsunspor' armalı, kırmızı-beyaz bebek tulumu ve ayakkabısını da ekledik” dedi.

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İlk hediye kırmızı-beyaz armalı

Hoşgeldin Bebek uygulamasını, bebeklerin dünyaya Atakumlu olma ayrıcalığıyla gelmiş olmanın farkını ilk günden hissedebilmeleri için başlattıklarını ve yaptıkları değişiklikle artık Samsunsporluluk bilincini de ilk günden hissedeceklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “ Biz istiyoruz ki, çocuklarımız statlarında izlemeyemedikleri takımlara değil, Şehr-i Samsunspor'un markası olan Samsunspor'a aidiyat duygusu ile büyüsünler. Takımımız yaşasın, çocuklarımız Samsunsporlu olsun. Bu şehirde bebekler Samsunspor ile daha beşiklerinde buluşsun ve bu büyük aşka merhaba desinler istiyoruz. Bu uygulama, anne baba ve aile ile birlikte gönüllere girebilme, kalplerde belki de küllenen sevdayı daha beşikten itibaren canlandırabilmek için hayata geçirilmiş, çok önemsediğim bir projedir” diye konuştu.

Bu şehrin çocukları samsunsporlu doğar

Samsunspor'un şehrin ortak paydası olduğunu kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Kırmızı-beyazlı arma ile ilgili en büyük hayallerimden biri de ‘Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' sloganının bir söylem olmaktan çıkarak, gerçekleştiğini görmektir. ‘İlk Doğuşta Aşk' işte bu hayalin önemli aşamalarından biridir. Biz, her sene 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Samsunsporumuzla ilgili önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. ‘Bu Aşkın Kahramı Sensin' projesiyle başlayan, kalpler ve gönüllerdeki sevdayı canlandırma, canlı tutma süreci, İlk Doğuşta Aşk çalışmamız ile devam etmektedir. Samsun'da çocuklarımız, hafta sonları gidip izleyebilecekleri takımları tutsunlar. Aşkını yaşadıkları takıma dokunabilsin, formalarını giyerek idmana gidebilsin, Şehrine can veren renklere sevdalı olsunlar istiyoruz” diye konuştu.