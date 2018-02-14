Ali Şen’den Ali Koç’a destek

Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Şen, Fenerbahçe ve Türk futbolunun geleceğine ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Şen, Ali Koç’un başkan adaylığının Fenerbahçe için şans olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertlilerin Başakşehir karşısında aldığı galibiyeti değerlendiren Şen, “Taraftarı çok olmayan, başkanı akıllı, antrenörü ve futbolcularıyla bir sistem takımı oluşturdu Başakşehir. Büyük takımların karşısında ne kadar iyi takım olursanız olun, maçlar zordur. Başakşehir; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi sürekli yendi ama en önemli maç geldiğinde kaybetti. Yanlış bir şey yapmadılar ama karşılarında da Fenerbahçe vardı. Alınan sonuç normal” ifadelerini kullandı.

“Ali Koç Fenerbahçe için büyük şans”

Fenerbahçe'de Ali Koç'un aday olmasıyla birlikte gerçekleşecek olan kongre üzerine de konuşan Ali Şen, “Soranlara anlatıyorum. Kime oy vereceğiz diyorlar, şunu söylüyorum. Aziz Yıldırım 20 yıldır görevde. Ali Koç, Türk futbolu için ve Fenerbahçe için büyük şans. Oy verecek kişi şunu düşünsün, hangisi Fenerbahçe'ye daha faydalı olur, daha büyük hizmetlerde bulunur. Bu sorunun cevabı zor değil. Aziz Yıldırım büyük işler yaptı, 20 yıl geçti. Ali Koç büyük sermaye getirecektir, büyük para koyacaktır. Bunların hepsi, 20 yıldır başkanlık yapan, taraftarı tarafından istifaya davet edilen Aziz Yıldırım için iyi değil. Benim de adayım Ali Koç dese, Ali'nin yanında otursa, Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre olur. Ama görülüyor ki seçim olacak ve hayırlısı olsun” dedi.

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Türkiye'de kulüplerin battığının altını çizen Ali Şen, “Gaziantepspor gibi bir kulübün durumu ortada, Samsunspor ortada. Yıllardır savunduğum bir konu var. Spor kulüpleri bölünmeli. Mesela Fenerbahçe'de futbol kulübü olmalı, başkanı yönetimi ve bütçesi ayrı, basketbol kulübü ayrı olmalı, başkanı, bütçesi ve yönetimi ayrı olmalı. Tekli yıllarda bir kulübün, çiftli yıllarda diğer kulübün seçimi yapılı, delegeler de her yıl gelip kulüpte ne olup bittiğine bakar. Böyle bir durum olduğu zaman Fenerbahçe'de Ali Koç'un yaptığı bu adım, elini taşın altına koymasıyla diğer kulüplerde de Ali Koç'lar çıkar. Galatasaray'da Ali Sabancı var, Beşiktaş'ta Hüsnü var, Tuncay var. Zengin holdingleri spora sokup, iş dünyasındaki rekabeti spor kulüplerine de yansıtırlarsa müthiş bir adım atarlar” diyerek sözlerini tamamladı.