2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri | Türkiye 86-48 Estonya

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu maçında Estonya’yı 86-48 mağlup etti.

2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde B Grubu’nda Türkiye, Estonya'yı konuk etti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Potanın , karşılaşmadan 86-48 galip ayrıldı. Milliler’de Cansu 14 sayıyla maçta en çok sayı kaydeden oyuncu olmayı başarırken Estonya’da ise Andersen 11 sayıyla takımının en skorer ismiydi.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Vasiliki Tsaroucha, Alakbar Hasanov, Sergii Tyslenko

Türkiye: Pelin 6, Ayşe 7, Olcay 5, Melis 3, Bahar 10, Işıl 9, Tuğçe 10, Holingsworth 9, Cansu 14, Elif 3, İlayda 6, Esra 4

Estonya: Anderson 11, Asi 5, Bratka 8, Köster 2, Lilleallik 5, Nikolai 4, Piibur, Pokk, Pulk 4, Reinvald 3, Rist 4, Uiga 2

1. periyot: 21-16 (Türkiye)

Devre: 38-19 (Türkiye)

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