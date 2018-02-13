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Zor günler geçiren Eboue yeniden Galatasaray’da!

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve eşiyle yaşadığı boşanma davasının ardından zor günler geçiren Emmanuel Eboue Türkiye'ye geldi.
14:5613 Şubat 2018
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Zor günler geçiren Eboue yeniden Galatasaray’da!

Galatasaray Kulübü, maddi olarak zor günler geçiren eski oyuncusu Eboue’ye sahip çıktı… Eşiyle olan boşanma davasının ardından tüm mal varlığını kaybeden Eboue Galatasaray’da görev almak için İstanbul’a geldi.

Sarı kırmızılı takımın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ile Ümit Davala, Eboue’yi yemekte ağırladı. Hasan Şaş birlikte çekildikleri fotoğrafı instagram hesabından paylaşarak taraftarlara haberi duyurdu. Fatih Terim’in talimatıyla Eboue, Gökhan Zan, Necati Ateş ve Elmander gibi kulüpte görev yapacak.

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Galatasaray’a 2011 yazında Arsenal’den transfer olan Eboue 2 sezon önce kariyerini sonlandırdı.

Yemekteyiz…

Hasan Şaş (@hasansas11)’in paylaştığı bir gönderi ()

Etiketler
Eboue galatasaray istanbul
Son güncelleme: 15:05 | 13.02.2018
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