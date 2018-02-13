Trabzonspor’dan çok sert Loic Remy açıklaması

Trabzonspor, resmi internet sitesinden çok sert bir açıklama yayınladı. Bordo-mavililer devre arası transfer döneminde golcü oyuncu Loic Remy'ye 7.5 milyon Euro bonservis teklif edildiği yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

Trabzonspor Kulübü, devre arası transfer döneminde forvet oyuncusu Loic Remy’e 7.5 milyon Euro’luk bir teklifte bulunulduğu yönünde yapılan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse bazı basın yayın organlarında Loic Remy isimli futbolcuya kulübümüzün 7.5 milyon Euro’luk bir teklifte bulunduğuna dair gerçek dışı haberler yapılmış; bu haberlere bilgisayar başında kurgulanan sahte bir mail dayanak olarak gösterilmiştir.

Doğruluğu araştırılmadan, tamamen sahte belgelerle bu haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında kulübümüzün avukatları hukuki işlem başlatmıştır. Kulübümüzün avukatları ayrıca bundan sonraki süreçte hangi mecrada olursa olsun yalan, iftira, hakaret ve tehdit eylemlerine karşı da gerekli hukuki başvuruları titizlikle yapacak ve takipçisi olacaktır” denildi.

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