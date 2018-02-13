Trabzonspor değer kaybederken Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu değerlerini katladı

Trabzonspor´un mevcut takım kadrosu 1.9 milyon Euro değer kaybederken, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu gibi genç isimler değerlerini katladı.

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt´ta 12 Şubat 2018 tarihinde yapılan güncellemeye göre bordo-mavililerin mevcut kadro değeri 55 milyon 750 bin Euro´dan, 53 milyon 850 bin Euro´ya geriledi. Mevcut kadrodaki oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmede 1 milyon 900 bin Euro değer kaybeden Trabzonspor´da 16 oyuncunun değeri düştü, 3 isim ise değerini yükseltti. 7 oyuncunun da mevcut değerlerinde değişiklik olmadı.

16 OYUNCUDA CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bordo-mavili takımda Onur, Esteban, Uğurcan, Uğur, Hubocan, Durica, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Kucka, Sosa, Bero, Olcay, Castillo, Rodallega, N´Doye değer kaybederken, Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Mustafa Akbaş, Abdurrahim Dursun, Hüseyin Türkmen ve Arda Akbulut ise mevcut değerlerini sabit tutan isimler oldu.

Trabzonspor`da Burak Yılmaz yoksa gol da yok Burak Yılmaz'ın yokluğunda son 2 hafta sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Trabzonspor, sessizliğe büründü. Bordo-mavililer, golcü oyuncunun forma giymediği 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. İlgili Haberi Oku

YUSUF, ABDÜLKADİR VE OKAY YÜKSELİŞTE

Trabzonspor´da 26 kişilik oyuncu kadrosunda sadece 23 yaşındaki Okay Yokuşlu, 21 yaşındaki Yusuf Yazıcı ile 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür değerlerini yükselten isimler oldu. Mevcut değerini 1.5 milyon Euro artıran Okay Yokuşlu´nun son verilere göre piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilirken, Abdülkadir Ömür piyasa değerini 700 bin Euro´dan 4 milyon Euro´ya çıkararak değerine değer kattı. Yusuf Yazıcı ise değerini 5 milyon Euro artırarak 7.5 milyon Euro´ya yükseltti.

FIFA`dan Trabzonspor`a `şike başvurusu` yanıtı Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, yaptıkları 'şike başvurusu'na FIFA'nın verdiği yanıtla ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

EN DEĞERLİ YUSUF, DEĞER KAYBEDEN KUCKA

Trabzonspor´un kadrosunda son güncellemeyle birlikte en çok değer kazanan isim Yusuf Yazıcı, en çok değer kaybı yaşayan isim ise Juraj Kucka oldu. Genç oyuncu Yusuf Yazıcı piyasa değerinde 5 milyon yükseliş yaşarken 7.5 milyon Euro´luk piyasa değeriyle takımın da en değerli oyuncusu oldu. Son güncelleme öncesinde 7 milyon Euro´luk piyasa değeri ile takımın en değerli ismi olan ancak son güncellemeyle piyasa değeri 4.5 milyon Euro´ya gerileyen Kucka ise takımda en fazla değer kaybı yaşayan oyuncu konumunda yer aldı.

YUSUF YAZICI DÖNÜYOR

Trabzonspor´da sarı kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyen ve cezasını tamamlayan Yusuf Yazıcı, ligin 22´nci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla takımdaki yerini alabilecek.