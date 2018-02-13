Survivor Merve kimdir? Merve Aydın nereli?

Survivor'a üçüncü kez katılan Merve Aydın, All Star takımında yer alıyor. Survivor tarihinin en hırslı yarışmacılarından biri olan Merve Aydın bu kez şampiyonluğu kazanmak istiyor. Peki Survivor Merve kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte cevabı...

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Tecrübeli yarışmacıların yer aldığı Survivor All Star takımının yarışmacılarından Merve Aydın 2015 yılında finalde kaybettiği Survivor’da bu kez şampiyon ünvanıyla ayrılmak için çaba sarf edecek. 2014 ve 2015 Survivor yarışlarının ardında tekrar katılan Survivor Merve kimdir, kaç yaşında, nerelerde yarıştı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Merve Aydın'ın hayatı…

MERVE AYDIN KİMDİR? SURVİVOR MERVE AYDIN NERELİ?

10 Şubat'ta başlayacak Survivor All-Star'a katılacağı açıklanmasının ardından en çok merak edilen sorularının arasında Merve Aydın kimdir sorusu yer aldı… İşte Merve Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtı… Merve Aydın 17 Mart 1990, Bakırköy, İstanbul’da doğmuş Türk atlettir. ENKA spor kulübünün atletizm branşı sporcusudur. 2008’de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011’de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası’nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı. Aynı yıl Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda 4×400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını da kazanmış ve Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası’ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçti.