Survivor 2018 kadrosundaki Birsen Bekgöz kimdir? Bacak kası ile ünlü Birsen Bekgöz kaç yaşında?

Survivor büyük heyecanla başladı. Survivor 2018'de Gönüllüler takımı için yarışan Birsen Bekgöz, en çok merak edilen yarışmacılar arasında yer alıyor. Bacak kasları ve İnstagram paylaşımlarıyla gündeme gelen Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve hakkında bilmek istediğiniz her şeyi haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

Survivor 2018 başladığı günden itiraber seyircileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Gönüllüler takımı içinde birçok merak edilen yarışmacı bulunuyor. Bu yarışmacıların başında da Survivor Gönüller takımının iddialı isimlerinden biri olan Birsen Bekgöz geliyor. Survivor Birsen’in kim olduğunu merak eden izleyiciler yarışmanın başlamasıyla birlikte Birsen Bekgöz kimdir, boyu kaç, nereli, Birsen Bekgöz kaç yaşında diye araştırmaya başladı. İşte Survivor 2018'de adından sıkça söz ettirecek, Gönüllüler takımının iddalı yarışmacılarından Birsen Bekgöz kim olduğu hakkında merak edilen tüm detaylar…

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR? SURVİVOR 2018 YARIŞMACISI BİRSEN BEKGÖZ KAÇ YAŞINDA

Survivor Gönüllüler yarışmacısı Birsen Bekgöz 1980 yılında Berlin'de dünyaya geldi. Boyu 1.73. Milli atlet olan Birsen Bekgöz, olimpik sporcudur. Bir dünya şampiyonası, 2 Avrupa şampiyonası, bir de olimpiyatlarda yarışan Birsen Bekgöz, 2004 yılında 400 metre engelde Cezmi Or kupasında altın madalya kazandı. Evli olan Birsen Bekgöz, 2005'te Akdeniz Oyunları'nda 4×400 metre bayraklı yarışta bronz madalya kazandı.

Birsen Bekgöz yine aynı yıl İslam Oyunları'nda 7×100 metre bayrak yarışında altın madalya kazandı. Oyuncu aslen Ankaralı'dır.Sosyal medya hesabı Instagram'dan özel yaşantısına dair birçok paylaşımda bulunan Birsen Pekgöz, şimdiden konuşulmaya başlandı.

BİRSEN BEKGÖZ BACAK KASLARI İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2018'in ünlüler takımı kadar gönüllüler takımı da epey ses getirdi. Gönüllüler takımında yarışacak olan milli atlet Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkat çekti.

SURVİVOR BİRSEN İNSTAGRAM HESABINI AKTİF KULLANIYORDU

Survivor adasına gitmeden önce Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Birsen Bekgöz, sportmen kişiliğini gözler önüne seren karelerin yanı sıra sık sık kızıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşıyor. Takımındaki diğer isimler gibi oldukça iddialı olan Birsen Bekgöz “Kendimi aşmaya gidiyorum.” Sözleriyle kendi amacını ifade etmişti.