Süper Lig’de Kayserispor ve Göztepe’den ilginç istatistik!

Süper Lig'de sadece renktaş iki takım iç sahadan çok deplasmanda puan topladı

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta geride kalırken, sarı-kırmızılı renklere sahip Kayserispor ile Göztepe ilginç bir istatistiğe imza attı. Süper Lig’de yer alan 18 takım arasında iç sahadan daha fazla deplasman maçlarında puan toplayan renktaş iki takım böylece ligde Avrupa kupalarına katılma iddialarını sürdürdü.

Kayserispor bu sezon Kadir Has Stadı’nda oynadığı maçlarda 17 puan toplarken, deplasmanlarda ise hanesine 18 puan yazdırdı. İzmir’in sarı-kırmızılı takımı Göztepe ise iç saha maçlarında 16 puan alırken, dış sahalarda 17 puan alarak dikkatleri üzerine çekti.

Süper Lig’de bu iki ekip dışındaki tüm takımlar en fazla puanı kendi sahalarında elde etti. Renktaş bu iki takıma yakın olarak iç saha ve dış saha puanları arasında sadece 1 puan fark bulunan Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor takımları yer aldı.

Geride kalan haftalar sonunda en fazla deplasman puanını toplayan takım 20 puan ile Fenerbahçe olurken, en fazla iç saha puanını toplayan takım ise 28 puan ile Galatasaray oldu.

Kendi sahasında en az puan alan takım 10 puanla Kardemir Karabükspor olurken, deplasmanlarda en az puanı hanesine yazdıran takım ise 2 puan ile yine Kardemir Karabükspor oldu.

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