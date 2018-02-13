Stefano Napoleoni: ‘O benim için hep Cengizinho’

Roma'nın genç yıldızı Cengiz Ünder hakkında konuşan Medipol Başakşehir'in İtalyan futbolcusu Napoleoni, eski takım arkadaşı için övgü dolu sözler sarfetti

SKOR DIŞ HABERLER / Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir’in İtalyan hücum oyuncusu Stefano Napoleoni, milli yıldız Cengiz Ünder’in Roma’daki performansı hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Başakşehir’de A takımda forma giydiği dönemde kendisine destek olduklarını söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, “Çok içine kapanık biriydi. İlk günden itibaren kafasını eğer ve çok çalışırdı. Ona asla vazgeçmemesini söylerdim” dedi.

Benevento karşısında 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Cengiz Ünder için Roma’nın hazırladığı klippic.twitter.com/tgDyuHAzLT — SKOR (@SozcuSkor) 13 Şubat 2018

Geçtiğimiz hafta Benevento karşısında 2 gol atıp, 1 asist yapan Cengiz Ünder İtalya’da gündeme otururken, eski takım arkadaşı Napleoni’den genç futbolcu hakkında önemli açıklamalar geldi.

Cengiz Ünder’e ‘tek bir gol kilidi açar’ dediğini belirten Cengiz Ünder, “Aralık ayında Sassuolo maçından sonra Olimpiyat Stadı’nda karşılaştık. Faul yaptığı için golleri iptal edilmişti ama ona vazgeçmemesini söyledim. Sorun yalnızca hedefti. Er ya da geç o da olacaktı. Bir yıl beraber oynadık ve özelliklerini iyi biliyorum” dedi.

Cengiz Ünder’in şutlarının çok iyi olduğunu söyleyen İtalyan futbolcu, “İlk günden şutlarının kalitesini anlamıştık. Sol ayağını çok iyi kullanıyordu. Antrenmanlarda sık sık ceza çalışmaları yapıyorduk. İki ayağı arasında pek fark yok. Bence Brezilyalı kalitesine sahip. Benim için hep Cengizinho” ifadelerini kullandı.

İtalya`da Cengiz Ünder fırtınası! Roma formasıyla geçtiğimiz hafta ilk golünü atan Cengiz Ünder, bir kez daha sahneye çıktı. Benevento'yu 5-2 yendikleri karşılaşmada iki gol-bir asist ile yıldızlaşan 20 yaşındaki futbolcu İtalya'yı ayağa kaldırdı. İlgili Haberi Oku