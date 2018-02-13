Spor yazarları Galatasaray Antalyaspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Galatasaray'ın evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Süper Lig’in 21.haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor’u 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Ünlü futbol yazarları kritik karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazılar…

Tekçiler kralı Gomis – Ali Ece / Fanatik

Pozisyon net değil, Rodrigues her zamanki ful aksiyon tarzıyla zorluyor. Seken topta ise Gomis her zamanki kadar net! Gomis'e altyapıda öğrettikleri gibi: Düzeltmeye, pozisyon gereği değilse plase kasmaya hiç gerek yok. İlk öğretmeninin Gomis'e öğrettiği çok net: Bir santrforun yaptığı en iyi vuruş, gol olan vuruştur. İkinci gol, ilkinin kalite olarak bir üst modeli: Rodrigues, bu kez sadece hızıyla zorlamakla kalmadı, dripling klasını da sonuna kadar sergiledi. Gomis yine en doğru zamanda en doğru pozisyonda en doğru vuruşu yaptı. Türk takımlarının altyapılarında çalışan hocalar, santrfor adaylarına bu Gomis tek vuruşlarını ders niteliğinde defalarca izlettirmeli, çalıştırmalı. 3. gol öncesi Belhanda'nın pası da ders niteliğinde. Fatih Terim, Faslı yeteneği tam kıvamında takıma yeniden monte etti. Maç erkenden bitti.

Gecenin sorusu: Eto'o gittikten sonra, “Eto'o'ya ihtiyacımız yok” demek, hangi futbol vizyonunun ürünüdür?

Fatih Altaylı: `Galatasaray`ın transfer yasağı alma ihtimali yüzde 99.9`dur` Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan ve Fatih Kuşçu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Spor Saati' programında spor gündemini değerlendirdi İlgili Haberi Oku

Büyük takımlar cezayı keser – Rıdvan Dilmen / Sabah

Anadolu takımları Antalya’nın Galatasaray’dan yediği ikinci golü ancak 3-0’da yemeli. Büyük takımdaki büyük oyuncular cezayı keserler. Tıpkı ikinci golde olduğu gibi kontradan üçü buldular.Selçuk gibi, Belhanda gibi, Feghouli gibi savunma arkasında bu topları atılabilecek oyuncuları var.Rodrigues gibi iyi koşular yapan bir isim var. Galatasaray kendi karakterini şöyle koyuyor, iki tane çabuk bekle oynamaya başladı. Mariano bence hala birinci sağ bekidir ama Linnes tercihi önemli. Şunu görüyorum, kontratağa yakalanmamak için çabuk bekler oyundaydı.

Gomis için Murat Kosova, “Gömis” demişti. Açılarını çok iyi alan oyuncu…Genelde ayak üstüyle vuruyor. Vuruş stili ve pozisyon almasıyla çok etkili bir forvet. Penaltısız 17 golü oldu. Galatasaray’ın sorunu zaten içeride değil, deplasmanda. İçeride 31 gol, dışarıda 15 gol. Bu kadar fark olmamalı. Büyük takımlar fırsatları ancak bir kere teper, ikinci seferde lider olurlar. 46 golle en yakın rakiplerine 5 gol fark attılar.

Belhanda’yı kazanma yoluna gidiyor hoca. Belhanda lider özellikli bir oyuncu, burada istikrar yakalayamamıştı. Hoca böyle yetenekli oyuncuları sever. Belhanda ve Feghouli konusunda ısrarcı olacaktır. Gereksiz bir kırmızı kart gördü tabii… Belhanda için bence ikinci sarı için yeterli bir durum göremedim. Eğer küfür, hakaret ettiyse ki görmedik, direkt atması gerekir.

Tudor kiracı, Terim ev sahibi – Erman Toroğlu / Sabah

G.Saray maçı ilk yarıda bitirdi. Sarı-kırmızılılarda yavaş yavaş ‘Nasıl gol yenmez, nasıl defans yapılır’ anlayışı oturmaya başlamış. Sezon başı tek yanlı oynuyorlar, “Gol atalım, geriye otobüsle veya dolmuşlar dönelim” diyorlardı. Şimdi pozisyon bittiği an ailece geri geliyorlar. G.Saray’ın en büyük avantajı bu. İdeal mi? Henüz değil. Zaman zaman 4-5 kişi ile baskı yapıp rakip oyuna çıkmadan topu kapıp, fazla enerji kaybetmeden tekrar hücuma dönmek istiyorlar. Yapıyorlar ama o da ideal değil. Bu işler zaman ister…

Ama Terim birbiriyle uyumlu olan isimleri oynatmaya gayret ediyor. Yaptığı en doğru işlerden biri bu. Çünkü futbolda duygu denen bir olay vardır. Arkadaşının nereye gittiğini veya nereye gideceğini hissedersin. O seni bilir, sen de onu… Ona göre hareket edersin. Bu ikililer her takımda her

Lider ve lider – Attila Gökçe / Milliyet

Aslan bu… Sürüden ayrılanı gördü mü saldırıp pençeler!Fenerbahçe'nin Başakşehir'i deplasmanda yenmesi, Süper Lig'de denklemin yeniden kurulmasına neden oldu. Galatasaray, hele Telekom'da, ayağına kadar gelen liderlik fırsatını çok hızlı ve akıcı bir oyun, inanılmaz bir iştah ve istekle yakaladı. Tıpkı aslanın avı gibi.

Daha ilk yarı dolduğunda Antalyaspor'a attıkları üç golle tribündeki taraftarlarını rahatlattılar. Rahatlık, iki Gomis, bir Feghouli golüyle geldi… Bu isimlerle golleri yan yana getirdiğiniz zaman aklınıza “bireysel beceri”lerin gelmesi olasıdır. Ancak hemen söyleyelim… Asistleriyle, pozisyonlarıyla, temposuyla, taktiğiyle üç gol de takım halinde iyi bir av partisinin kazanımıydı.. İlk iki Gomis golünde Rodrigues'in ortaladığı ve taşıdığı toplarla skoru adeta bağırdığını söyleyebiliriz. Öte yandan Feghouli'nin attığı gol de Belhanda'nın ustaca asistiyle geldi.

Oyunun güzel yanı, gollerin duran toplarla değil, akan oyunla atılması oldu. Yine de Selçuk'un kornerlerde, serbest vuruşlarda oyuna güzellikler kattığını söyleyebiliriz.

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Taraftar mutlu – Osman Şenher / Milliyet

Galatasaray, Antalyaspor karşısında bilhassa ilk yarıda oynadığı futbolla hem liderliği yakaladı hem de taraftarını çok mutlu etti. Havanın çok soğuk olmasına rağmen 35 bin taraftar takımını desteklemeye maça geldi. Müthiş bir tezahürat vardı. Başlama düdüğüyle beraber bütün hatlarıyla Antalyaspor'a yüklenen, istekli, arzulu, kazanma hırsı en üst seviyede bir Galatasaray seyrettiler…

Rodrigues uçurtma gibi… Karşısında oynayan bek çok iyi değilse yapacağı hiçbir şey yok… Eskiden bencil davranıyordu… Her yerden şut çekiyordu. Şimdi ise Fatih Terim'in gelmesiyle beraber kafasını kaldırıp harika gol pası vermeye başladı. Gomis'in attığı ilk golde Rodrigues'in pası resmen resital gibiydi… Gomis çok güçlü, hırslı bir futbolcu… Kesinlikle çok büyük bir darbe almazsa yere düşmüyor… Topa da hem sert hem de isabetli vuruyor. Attığı iki golde de kalecinin yapacağı hiçbir şey yoktu…

Belhanda tekniği mükemmel bir futbolcu… O da takımına katkı sağlamak için yürekten oynuyor… Üçüncü goldeki Feghouli'ye verdiği pas tek kalime ile harikaydı…

Galatasaray'ın ileri ucu Gomis, Belhanda ve Feghouli… Çok etkililer ve teknikleri en üst seviyede… Bir de istekli oldukları zaman çok can yakarlar…

Nagatomo çok katkı verecek – Ömer Üründül / Sabah

Galatasaray liderlik koltuğuna oturma isteğiyle seyircisiyle de bütünleşip çok tempolu ve etkili bir ilk 45 dakika sergiledi.Skoru buluncaya kadar rakibi hiç çıkarmayan bir pres uyguladılar. İlk dakikalarda arka arkaya Nagatomo’nun bindirmelerini izledik. Ardından karşı 18 önündeki bıktırıcı bir pres sonucu Antalyaspor’un savunma dengesi bozulunca Gomis güzel bir gole imza attı.

Gol sonrası Antalya’nın ilk karşı alana geçme girişiminde sahneye Rodrigues çıktı. Çabuk çıkan bir topta tam istediği genişliği buldu. Öylesine hızlı gitti ki Antalyalı üç futbolcu ayrı ayrı girişimlerinde kendisini durduramadılar ve Gomis’e ikinci golü attırdı. Sonra yine tamamen Galatasaray’ın kontrolünde bir oyun şekillendi ve de bunun sonucunda fark üçe çıktı.

İkinci yarıda tahmin ettiğim gibi ilk yarıya ters orantılı bir saha içi görüntüsü oluştu.Antalyaspor mecburen bütün savunma tedbirlerini bırakıp karşı alanda gol aramaya, pozisyon üretmeye çalışıyordu. Galatasaray da taktik icabı önce karşılama görevi yapıyor, ondan sonra da her bulduğu fırsatta da ani çıkışlarla farkı artırmaya çalışıyordu.

Taşlar yerine oturuyor – Serhat Ulueren / Vatan

Barcelona, Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih yakalayınca 6, 7, 8 atıyor, G.Saray ise daha maça çıkmadan teslim bayrağını çekmiş Antalya'yı 2. yarı neredeyse pozisyona dahi giremeden 3-0 yeniyor. Üstelik Belhanda gibi formda bir oyuncusunu kaybediyor. Faslı dün de iyi oynadı oynamasına ama son dakikalarda yaptığına büyük enayilik denir. Hakem faulü vermiş, ne didişirsin rakiple. Kasımpaşa maçı gibi zorlu bir rakibe karşı oynamayacak Belhanda.

DÜN çok ve açık net görüldü ki, 1- Maicon ve Serdar sakat veya cezalı değilse macera aramayacaksın ve gözün kapalı bu ikiliye teslim olacaksın. Denayer'i kupa maçı dahil oynatmayacak ve sezon sonunda postalayacaksın.

2- Senin en etkili, hızlı, adam eksilten silahın Rodrigues ve bu adamı da sürekli maddi, manevi mutlu edeceksin. Rodrigues böyle oynamaya devam ederse kazanan G.Saray olur. Rodrigues'i bu takımda en çok mutlu edecek adam da Abdurrahim Albayrak olur. O benim ne demek istediğimi anlamıştır. 3-Linnes ama sağ ama sol kanatta mutlaka oynamalı. Arkasına adam kaçırsa da hücuma katkısı fazla.

45’lik – Mehmet Ayan / Vatan

Sezonun ilk yarısında Igor Tudor'lu G.Saray'ın ideal 11'inin 5 oyuncusu çeşitli sebeplerle sahada yoktu. Muslera, Mariano, Fernando, N'Diaye ve Tolga'nın olmadığı sarı-kırmızılı ekip, düşme tehlikesi yüksek rakibi önünde her hattıyla harika bir 45 dakika oynadı. Klasik Fatih Terim takımı, gücü sınırlı rakibi önünde oynadıkça zevk aldı; zevk aldıkça goller buldu. Gomis, bu ülkede mevcudun en iyilerinin başında geldiğini kanıtladı. Belhanda ‘Hocam iç sahada ve rakibin üzerine yıkılan oyunlarda ben buradayım!' mesajını güçlü şekilde verdi. Garry Rodrigues ve Sofiane Feghouli 2 bekin de katılımı ile kanatları olumlu kullandı.

Maçın hareketi ise 2. gol öncesi Garry'nin olağanüstü sprinti ve sonrasındaki asisti oldu. Donk-Selçuk orta sahası iyi işledi. Sofiane sadece kanadı iyi kullanmakla kalmadı; yakın dönemde oynadığı orta bölgeye hep attı kendini. İlk yarıda 3-0 olduktan sonra, soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran 34 bin kişi farkın açılmasını beklerken durgun bir G.Saray izledi ikinci 45'te!