ŞİFRESİZ CANLI İZLE: Juventus Tottenham maçı canlı yayın! Juventus 2. golü buldu! (TRT1 CANLI YAYIN)

Devlerin yarıştığı Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur serüveni başlıyor. Türkiye'de de canlı yayınlanacak Juventus Tottenham maçını şifresiz izlemek isteyen futbol severler Juventus Tottenham maçı için TRT1 canlı izle linkini haberimiz içerisinde bulabilir. İlk maçta avantajlı skor elde etmek isteyen Juventus Tottenham maçı izleyenlerin nefesini kesecek. İşte TRT 1'in şifresiz yayınladığı Juventus Tottenham maçı canlı yayını maçı ilk 11'i ve mücadelenin detayları...

Şampiyonlar Ligi macerası Juventus Tottenham maçıyla perdesini açıyor. İki dev takımın karşı karşıya geleceği Juventus Tottenham maçı TRT1 kanalında canlı yayınlanacak. İtalya’da Torino ekibinin evinde oynanacak ilk maçta Juventus, Tottenham karşısında avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Yıldızların mücadelesini kaçırmak istemeyen futbol severler, Juventus Tottenham canlı yayınını kaçırmamak için günün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında maç saat kaçta, hangi kanalda olduğunu aratıyor. Şifresiz olarak ekranlara gelecek Juventus Tottenham maçı canlı yayınını çok sayıda futbol tutkunu sabırsızlıkla bekliyor. Juventus Tottenham maçını canlı izlemek isteyen ya da maç skoru merak eden taraftarlar için haberimiz içerisindeki TRT1 canlı izle linki bulunuyor.

JUVENTUS TOTTENHAM TRT1 CANLI YAYINI İZLE

JUVENTUS TOTTENHAM MAÇI İLK 11’İ

JUVENTUS: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Bernardeschi, Douglas Costa, Mandzukic; Higuain

TOTTENHAM: Lloris, Aurier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele, Eriksen, Dele, Lamela, Kane

JUVENTUS TOTTENHAM HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu maçları başlıyor. Turun dev maçlarından biri de TRT 1’den canlı yayınlanacak. Dybala, Higuain, Douglas Costa’lı İtalya şampiyonu Juventus, Harry Kane, Delle Alli, Eriksen’li Tottenham’ı evinde ağırlayacak. 13 Şubat Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu Juventus Tottenham mücadelesi saat 22.45’ten itibaren şifresiz olarak canlı yayınla TRT1 ekranlarında olacak…

JUVENTUS DYBALA OLMADAN SAHAYA ÇIKACAK

Ev sahibi Juventus'ta Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Blasie Matuidi ve Benedikt Höwedes sakatlıkları nedeniyle Tottenham maçında forma giyemeyecek. Tottenham'da ise bu önemli maç öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TOTTENHAM'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun öğrencileri ise Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon muhteşem bir performans sergileyerek gruptan lider çıkmayı başardı. Tottenham Real Madrid ve B.Dortmund'un bulunduğu H Grubu'nda çıktığı 6 maçın 5'ini kazandı birinde ise berabere kaldı ve 16 puanla gruptan lider çıktı.

Tottenham, bu maçın rövanşında İtalyan devi Juventus'u 7 Mart Çarşamba günü Londra'da konuk edecek.

8′ – E SONO DUE!!! ANCORA IL PIPA @G_Higuain, STAVOLTA SU RIGORE! Lloris intuisce la traiettoria ma può solo deviare, doppietta per Gonzalo e 2-0 Juve!!! #JuveTOT #UCL #TOGETHER pic.twitter.com/kKiYLM1FVa — JuventusFC (@juventusfc) 13 Şubat 2018

JUVENTUS'UN TEK YENİLGİSİ BARCELONA'DAN

Bu sezon İtalya Serie A'da 24 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Juventus 62 puanla Napoli'nin ardından 2. sırada bulunuyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın yer aldığı D Grubu'ndan ikinci çıkan İtalyan ekibi tek mağlubiyetini yine Barcelona'ya karşı almıştı. Juventus 6 maçta ayrıca 3 galibiyet 2 beraberlik almıştı.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon 27 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Tottenham 52 puanla 4. sırada bulunuyor.