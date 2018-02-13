Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu: ‘Önceliğimiz ligde kalmayı garantilemek’

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Engin İpekoğlu, “Birinci önceliğimiz, matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemek” dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, deplasmanda oynayacağı Altınordu maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Isınma ve yenileme ağırlıklı çalışan kırmızı-beyazlı futbolcular antrenmanın son bölümünde topla beraber çalışma gerçekleştirdi. Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ve Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz antrenman sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Alınan galibiyetin ardından Altınordu maçının daha büyük önem kazandığını ifade eden Engin İpekoğlu, “Birkaç basamak daha yükselmek istiyorsak, bu hafta oynayacağımız Altınordu maçının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Altınordu, bence 2. devrenin en formda ekibi. Genç ve dinamik bir kadroya sahipler. Saha içerisinde ofansif ve defansif hamleleri doğru yapıyorlar. Kolay bir maç olmayacak. Bizim takımımız, devre arasında giden oyuncularımıza rağmen, devre arasında transfer yapamasak bile her takımı yenebilecek düzeyde diye düşünüyorum. Doğruları yapıp, puan ya da puanlarla İzmir'den döndüğümüz takdirde, Ankaragücü maçında da alırsak hedefimizi yukarılara doğru çekeceğiz. Bu 2 maç o yüzden çok önemli” diye konuştu. Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ: `Çakal rüya gördü diye kurdun soyu tükenmez` Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, “Her takım borç içinde yüzerken biz Süper Lig'e çıkmaya uğraşıyoruz. Hep söylerim biliyorsunuz, ‘çakal rüya gördü diye kurdun soyu tükenmez'. Giresunspor tarihin en iyi durumunda İlgili Haberi Oku

“Birinci önceliğimiz ligde kalmayı garantilemek”

Alınacak puanların ardından hedeflerin değişebileceğinin altını çizen İpekoğlu, “Biz iyi bir takımız. Çok karakterli oyunculara sahip bir kadromuz var. Bu karakter, saha içerisindeki oyunlara da yansımaya başladı. Şu anda bir kolej takımı havasında gidiyoruz. Her türlü sorunumuza rağmen, bir takım sorunlarımız hala devam etmesine rağmen sadece saha içerisinde alacağımız sonuçlara odaklandık. Birinci önceliğimiz, matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemek. Küme düşme hattıyla aramızda 9 puanlık fark olsa da her şeyin mümkün olduğunu düşünüyoruz. 2-3 maçta alacağımız puanlar hedefimizi revize etmemize neden olacak. İnşallah bunu başarabiliriz” şeklinde konuştu.

“Eski yabancı futbolcu borçlarının ödenmesi gerekiyor”

Samsunspor'daki mali krizin devam ettiğini vurgulayan Samsunspor Kayyum Yönetimi Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz ise şunları söyledi: “Samsunspor'daki ekonomik kriz devam ediyor. Taraftarlarımızın ve iş adamlarının kulübe desteklerinin devam etmesi gerekiyor. Özellikle eskiden forma giymiş ve alacakları yüzünden ceza alma riskimiz olan futbolcuların alacaklarının ödenmesi noktasında şehrin dinamiklerinden ve iş adamlarından yardım bekliyoruz. Bu eski futbolcu borçları ödenmezse ileri ki transfer dönemlerinde de tahtamız açılmayabilir. Başka cezalar da yiyebiliriz. FİFA futbolcu alacakları konusunda financial fair-play kapsamında genellikle oyuncuları haklı buluyor. Samsunspor'un şu anda eskiden forma giymiş yabancı oyunculardan Zola, Ekigho, Adilovic, Kone, Lumu, Brands, Bahia, Fink, Larbi, N'Diaye ve Muyters'in eski alacaklarını ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde Samsunspor'u daha zor günler bekleyebilir.” Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'dan ilginç öneri İlgili Haberi Oku