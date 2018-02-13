Şampiyonluğu kaptıran Hollandalı Sjinkie Knegt’den podyumda skandal hareket!

2018 Kış Olimpiyatları'nda Hollanda'yı temsil eden kısa kulvar sürat patencisi Sjinkie Knegt, yarışı ikinci sırada tamamladıktan sonra podyumda yaptığı hareketle tepki çekti.

SKOR DIŞ HABERLER / 2018 Kış Olimpiyatları’nda kısa kulvar sürat pateninde yarışan Hollandalı sporcu Sjinkie Knegt, şampiyonluğu Güney Koreli rakibine kaybettikten sonra yine olay yaratacak bir harekete imza attı.

1500 metre yarışında şampiyonluğu Güney Koreli sporcu Lim Hyo-jun’a kaptıran ve yarışı ikinci sırada tamamlayan 28 yaşındaki Hollandalı Knegt, podyumda yaptığı hareketle gündeme oturdu.

İlk üçe giren sporcuların yer aldığı fotoğrafta, olimpyat maskotunun oyuncağını tuttuğu sağ eliyle orta parmağını gösteren Hollandalı sporcu tartışmalara neden oldu.

2014 Avrupa Şampiyonası’nda da yarışı ikinci sırada bitirdikten sonra birinci olan yarışmacıya orta parmağını gösteren Knegt, bu kez iddiaları reddetti.

Konu hakkında açıklama yapan Knegt, “Orta parmağımı göstermiş gibi duruyor ama böyle bir amacım yoktu. Sadece madalyamı alıyordum” ifadelerini kullandı.

Kuzey Koreli ponpon kızlar nasıl seçiliyor? Güzeller Ordusu hakkında çarpıcı bilgiler Her şey 7 Şubat'ta başladı. Tek tip kırmızı ve siyah etek-ceket takımlarıyla 200'den fazla üyesi olan Kuzey Koreli ponpon kızlar Güney Kore'ye ayak bastı. O andan itibaren gözler onların üzerinde. İlgili Haberi Oku