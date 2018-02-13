Ryan Mason 26 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı… Chelsea stoperi Gary Cahill ile çarpışmıştı

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında oynanan Chelsea maçında Gary Cahill ile çarpışan ve kafasında çatlak oluşan Hull City'nin orta saha oyuncusu Ryan Mason, futbolu bırakma kararı aldı.

İngiltere Premier Lig’de Hull City forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Ryan Mason, 26 yaşında aktif futbol yaşantısını sona erdirdi. Tottenham Hotspur altyapısında yetişmiş olan Ryan Mason, 15 milyon 400 bin Euro gibi Hull City için o dönem kulüp rekoru olan bir bonservis bedeli ile 2016 yılında transfer edilmişti. 1 kez İngiltere Milli Takımı forması giyen Ryan Mason, Chelsea maçında Gary Cahill ile çarpışmış ve kafasında çatlak meydana gelmişti.

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Hull City’nin 22 Ocak 2017 tarihinde Chelsea ile oynadığı karşılaşmada bir hava topu mücadelesinde Cahill ile çarpıştıktan sonra 8 dakika yerde kalan Ryan Mason, herkesi korkutmuştu. İlk müdahalesi saha içinde yapılan Ryan Mason, daha sonra ameliyat olmuştu. Doktorlar, Ryan Mason’ın yaşadığı için şanslı olduğunu söylemişlerdi. Yaklaşık bir yıldır tedavisi devam eden Ryan Mason, nörolog ve sinir cerrahlarının tavsiyesi üzerine futbola veda ettiğini açıkladı.

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Hull City Kulübü de Ryan Mason’ın futbolu bırakma kararı aldığını resmi internet sitesinden taraftarlarına duyurdu.