Rıdvan Dilmen’den Arda Turan için Galatasaray iddiası

Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi öncesinde Galatasaray'a gelmek istediğini ancak teklif yapılmadığını söyledi.

Rıdvan Dilmen, NTV Spor’da Arda Turan ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı ve yıldız oyuncunun Başakşehir’e gelmeden önce Galatasaray’dan teklif beklediğini söyledi.

Arda’nın aklında hep Galatasaray olduğunu kaydeden Dilmen, “Arda, Barcelona’dan ayrılmaya karar vermişken Milan, Everton, Çin dedikoduları vardı. Ben Türkiye’ye dönersem, Galatasaray’a dönerim demişti. Ben de doğrusu o olur demiştim. Bir gün otururken, Mehmet Ağar katıldı bize. Birlikte oturduk. Sonra medya Mehmet Ağar ile alakalı haberler çıkarmaya başladılar. Yazık, günahtır ya.” ifadelerini kullandı.

“ARDA 10 MİLYON EKSİK RAKAMA OYNARDI”

Galatasaray’ın Arda’ya teklif yapmadığını vurgulayan yorumcu, “Başakşehir isterken Galatasaray’dan bir telefon gelse balıklama atlar gelirdi Galatasaray’a. Özbek, bizim Arda’yı alacak paramız yok demişti. E teklif yaptınız mı siz Arda’ya? Arda, Galatasaray’da 2,5 yıl için 10 milyon eksiğe oynardı.” diye konuştu.

“GALATASARAY’I İSTEDİ AMA BİR TEKLİF ALMADI”

Arda’nın Galatasaray’a gelmek istemesine rağmen, kendisine tepki gösterilmesine kızan Rıdvan Dilmen, “Arda, Galatasaray’a gitmeyi çok istedi ama Galatasaray’dan bir teklif almadı. Arda, çok daha azına Galatasaray’dan teklif alsa yine gider Galatasaray’da oynar.” dedi.

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