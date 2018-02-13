Nusret’ten David Beckham’a özel servis
Abu Dabi, Dubai, Miami ve New York'ta şube açan Nusret, dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham'ı restoranında ağırladı.
Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, Nusret’in restoranına konuk oldu. Çocukları ile birlikte et yiyen Beckham’a Nusret, özel bir servis yaptı. Özel sunumu büyük bir şaşkınlıkla izleyen Beckham ve çocukları, daha sonra ete Nusret’in meşhur olmuş hareketi ile tuz attılar.
Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Beckham, oğulları Romeo, Cruz ve Harper’ı da etiketleyerek, “Harika öğle yemeği için teşekkürler. Seninle tanışmak keyifliydi ve acayip bir deneyimdi” mesajını yazdı.
Son güncelleme: 00:50 | 13.02.2018