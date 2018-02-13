Nusret’ten David Beckham’a özel servis

Abu Dabi, Dubai, Miami ve New York'ta şube açan Nusret, dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham'ı restoranında ağırladı.

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, Nusret’in restoranına konuk oldu. Çocukları ile birlikte et yiyen Beckham’a Nusret, özel bir servis yaptı. Özel sunumu büyük bir şaşkınlıkla izleyen Beckham ve çocukları, daha sonra ete Nusret’in meşhur olmuş hareketi ile tuz attılar.

Sergen misin be Nusret! Dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe, spor salonunda çalışma yaptığı sırada futbol topunu basketbol potasından sokmaya çalıştı.Başarılı olan Nusret bu videoyu instagram hesabından paylaşan Nusret, Sergen Yalçın'ın yıllar önceki hareketini hatırlattı! İlgili Haberi Oku Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Beckham, oğulları Romeo, Cruz ve Harper’ı da etiketleyerek, “Harika öğle yemeği için teşekkürler. Seninle tanışmak keyifliydi ve acayip bir deneyimdi” mesajını yazdı.