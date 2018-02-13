Kuzey Koreli ponpon kızlar nasıl seçiliyor? Güzeller Ordusu hakkında çarpıcı bilgiler

Her şey 7 Şubat'ta başladı. Tek tip kırmızı ve siyah etek-ceket takımlarıyla 200'den fazla üyesi olan Kuzey Koreli ponpon kızlar Güney Kore'ye ayak bastı. O andan itibaren gözler onların üzerinde.

Güney Kore’ye gelen Kuzey Kore’nin ponpon kızları listesinde iki yüzden fazla genç kız bulunuyor.

Tek sıra halinde komşu ülkeye giriş yapan ve ‘Güzeller Ordusu’ olarak adlandırılan kızların valizleri bile aynıydı.

Medyanın dikkatini çeken Ponpon kızlar, ilk olarak Birleşik Kore’nin İsviçre’ye 8-0 yenildiği kadınlar hokey maçında sahne aldı.

Tribünlerde şov yapan ‘Güzeller Ordusu’ karşısında Güney Kore’nin ‘K-pop’ yıldızlarının şovları sönük kaldı.

Güney Koreli popçuların şarkılarında kendilerine has koordinasyonlu danslarıyla ‘sahneyi çalmayı’ başaran ponpon kızların nasıl seçildiği de ortaya çıktı.

‘Güzeller Ordusu’na girebilmek için her şeyden önce güzel ve vatansever olmanız gerekiyor. Hakkınızda en ufak bir şüphe varsa ‘ponpon kızlar’dan çıkarılıyorsunuz. Kızlar genellikle 20’li yaşlarındalar ve üniversite ya da müzik okullarından seçiliyorlar.

Kızların aileleri de sürekli gözetim altında ve ailelerinin yaptıklarından kızlar da sorumlu tutuluyor. Bu yüzden genellikle rejime sadık ailelerin kızları seçiliyor.

Seçim sırasında ayrıca kızların Japonlarla bağlantısının olup olmadığını ve ülkeden kaçanlarla herhangi bir temasları bulunup bulunmadığına da dikkat ediliyor.

Bir başka kural ise kızların boyunun en az 1.60 olması.

Kızların ‘Güzeller Ordusu’ndaki performansları aileleri ve geldikleri bölgeye prestij kazandırıyor. Hatta geleceklerini belirliyor.

Örneğin Kim Jong-un’un eşi 2005 yılında yapılan Asya Atletizm Şampiyonası’nda Güzeller Ordusu’nda yer alan bir amigo olduğu iddia ediliyor.

Güzeller Ordusu’nda olup Güney Korelilerin dikkatini çeken isimler de var. Örneğin Che Myung-Ae bu sayede K-pop yıldızı Lee Hyo-ri’yle birlikte bir Samsung reklamında oynamıştı.

Güzeller Ordusu’nda olup Güney Korelilerin dikkatini çeken isimler de var. Örneğin Che Myung-Ae bu sayede K-pop yıldızı Lee Hyo-ri’yle birlikte bir Samsung reklamında oynamıştı.

Güzeller Ordusu’nda toplam 230 kişi bulunuyor. Öyle ki Kuzey Kore’nin Olimpiyat takımındaki sporcu sayısı ise sadece 24.

Kuzey Koreli ponpon kızlar ülkenin rejiminin propaganda aracı olarak kullanılıyorlar. Amaçları Kuzey Kore’de her şeyin çok güzel olduğunu göstermek.

Güzeller Ordusu, Kuzey Kore’ye döndüğünde Güney Kore’de gördükleriyle ilgili konuşamıyor, övgüde bulunamıyor. Bunu yapmaları halinde işçi kamplarına gönderildiklerine dair iddialar bulunuyor. Ancak kanıtlanmış değil. Ayrıca görevleri nedeniyle gittikleri ülkelerde kaçmamaları ve kaçırılmamaları için özel önlemler alınıyor.

(CNN Türk)

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