Kanada’da fazla erotik bulundu! Güney Kore’de altın madalya aldı

Güney Kore'de düzenlenen PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nda Kanada adına yarışan Tessa Virtue ve Scott Moir, ülkelerinde fazla erotik bulunan buz pateni dansları ile altın madalya kazandı.

SKOR DIŞ HABERLER / Kanadalı buz pateni çifti Tessa Virtue ve Scott Moir, Moulin Rouge Esintisi ismini koydukları figür ile Güney Kore’de düzenlenen PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları’nda altın madalyaya uzandılar. Bu yılın başında ülkelerinde katıldıkları bir turnuvada Kanada Kayak Federasyonu tarafından aşırı erotik ve şehvetli bulunan dans, çifti Güney Kore’de zirveye taşıdı.

Pyeongchang`da yarışan atletlerin Tinder hesaplarını paylaşan bir Instagram sayfası açıldı Pyeongchang'da düzenlenen 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda yarışan sporcular çöpçatanlık uygulaması Tinder'a yoğun ilgi gösterdi. Öyle ki; atletlerin Tinder hesaplarındaki profillerinin paylaşıldığı bir Instagram hesabı bile açıldı. Olimpiyat komitesinden yetkililer yaptıkları açıklamada daha önce hiçbir organizasyonda böylesine fazla sayıda prezervatif dağıtmadıklarını söylemişlerdi. Komite sporculara toplam 110 bin prezervatif dağıttı. İlgili Haberi Oku

Tessa Virtue’nin bacaklarını Scott Moir’in omuzlarına attığı pozisyonu şehvetli bulan Kanada Kayak Federasyonu, çiftin yan yana geldikleri anda da birbirlerine fazla yaklaştığı belirtilmişti. Tessa Virtue ve Scott Moir’e figürlerini değiştirmesi uyarısı yapılmıştı. Çift de bunun üzerine Kanada’daki yarışmada farklı bir figür ile sahne almışlardı. PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanan çift, bu kez orijinal dansları ile buz pistinin üzerine çıktılar. Moulin Rouge Esintisi isimli figürleri fazla değiştirmeden yarışmayı tamamlayan Tessa Virtue ve Scott Moir, altın madalyaya uzanan çift olmayı başardı.