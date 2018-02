Juventus Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Juve Tottenham maçını şifresiz yayınlayacak kanal!

Şampiyonlar Ligi heyecanı yeniden başlıyor. Son 16’ya kalmayı başaran takımların maçları izleyenlerin nefesini kesecek. Seyir zevki üst düzey olacak olacak Juventus Tottenham maçı için futbol tutkunlarını sevindirecek haber geldi. İlk maçta İtalya’da karşı karşıya gelecek olan Juventus Tottenham maçı şifresiz olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Peki taraftarların heyecanla beklediği TRT 1 ekranında canlı yayın izlenebilecek Juventus Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Juventus Tottenham maçına dair merak edilen maçın saati, şifresiz yayınlayacak kanal ve ne zaman oynanacağına dair tüm detaylar…

JUVENTUS TOTTENHAM NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları başlıyor. Turun dev maçlarından biri de TRT 1'den canlı yayınlanacak. Dybala, Higuain, Douglas Costa'lı İtalya şampiyonu Juventus, Harry Kane, Delle Alli, Eriksen'li Tottenham'ı evinde ağırlayacak. 13 Şubat Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu Juventus Tottenham mücadelesi saat 22.45'ten itibaren şifresiz olarak canlı yayınla TRT1 ekranlarında olacak…

JUVENTUS TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL İLK 11’İ

Juventus: Buffon, Sandro, Chiellini, Benatia, Sciglio, Marchisio, Pjanic, Khedira, Costa, Mandzukic, Higuain

Tottenham: Lloris, Davies, Vertonghen, Sanchez, Aurier, Dembele, Dier, Wanyama, Eriksen, Alli, Kane

JUVENTUS DYBALA OLMADAN SAHAYA ÇIKACAK

Ev sahibi Juventus’ta Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Blasie Matuidi ve Benedikt Höwedes sakatlıkları nedeniyle Tottenham maçında forma giyemeyecek. Tottenham’da ise bu önemli maç öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

I bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata in nove delle ultime 13 partite in casa in #UCL #JuveTOT pic.twitter.com/ccYpt8Vj8f

— JuventusFC (@juventusfc) 13 Şubat 2018