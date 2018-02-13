İzlandalı futbolcu Eurovision elemelerine katıldı

İsveç ekiplerinden Norrköping'in formasını giyen İzlandalı futbolcu Gudmundur Thórarinsson ülkesini temsil edebilmek için Eurovision Şarkı Yarışması elemelerine katıldı.

Mayıs ayında Lizbon’da yapılacak finallerde İzlanda’yı temsil edecek şarkıyı belirlemek için yapılacak eleme yarışmasıyla İsveç Kupası yarı final maçının tarihleri yakın olunca zor durumda kalan Gudmundur Thórarinsson bir şekilde iki işi birden yönetmeyi başararak elemede yarıştı.

6 katılımcı arasında finale kalma mücadelesi veren 25 yaşındaki İzlandalı futbolcu tüm çabasına rağmen finale kalamadı ancak yine de çabasıyla takdir topladı.

Gudmundur Thórarinsson aralarında IBV, Selfoss, Sarpsborg 08, Nordsjaelland ve Rosenborg’un da olduğu takımlarda oynadıktan sonra Norrköping’e transfer olmuştu.

İşte Gudmundur Thórarinsson’un Eurovision performansı:

(CNN Türk)

Nusret`ten David Beckham`a özel servis Abu Dabi, Dubai, Miami ve New York'ta şube açan Nusret, dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham'ı restoranında ağırladı. İlgili Haberi Oku