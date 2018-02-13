MAÇ ÖZETİ: Galatasaray Antalyaspor maç özeti izle! İşte yeni lider…

Galatasaray Antalyaspor maçının izleyemeyen taraftarlar maç özetinin araştırıyor. Süper Lig kapanış mücadelesinde Galatasaray ilk yarıda bulduğu gollerle Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Başakşehir'in puan kaybetmesinin ardından 3 puanı alan sarı-kırmızılılar liderlik koltuğunu devraldı. Lideri değiştiren Galatasaray Antalyaspor maç özeti haberimizde. İşte Galatasaray Antalyaspor maç özeti izleme linki ve mücadelenin ayrıntıları...

Galatasaray ilk yarıda bulduğu goller ile Antalyaspor’u rahat geçti. 3 puanı alan Aslan uzun aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu. Maça fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar taraftarının da desteğiyle ilk dakikalardan itibaren rakibine zor anlar yaşattı. Futbolseverler nefes kesen Galatasaray Antalyaspor maçının özetinin izlemek için Google üzerinden araştırıyor. Haberimizde buluna link aracılığı ile Galatasaray Antalyaspor maçı geniş özetini ve gollerini izleyebilirsiniz. İşte Süper Lig maç özetleri…

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk etti. Fenerbahçe'nin deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmesinin ardından liderlik fırsatı yakalayan Galatasaray, rakibini 3-0'lık skorla rahat geçti ve 44 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Antalyaspor ise 21 puanda 15. sırada kaldı.

Maça fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar taraftarının da desteğiyle ilk dakikalardan itibaren rakibine zor anlar yaşattı. Müsabakanın 14. dakikasında Bafetimbi Gomis sahneye çıktı ve gol perdesini açtı: 1-0.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

20'de ise Garry Rodrigues hızlı hücumda topu kendi sahasından rakip ceza sahasına kadar taşıdı ve Gomis'e şık bir pas verdi. Gomis sert bir tek vuruşla yeniden fileleri havalandırdı ve ligdeki 17. golünü kaydederek durumu 2-0'a getirdi.

21. hafta sonunda Lider Galatasaray… Hedef 21! pic.twitter.com/YdPzoYPhee — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 12 Şubat 2018

Rakibinin gardını tamamen düşüren Aslan'da Younes Belhanda, 38'de çok şık bir yüksek pasla Sofiane Feghouli'yi buldu. Feghouli yakın mesafeden topu ağlara göndermeyi başardı: 3-0.

SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ

İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci devre de yüksek tempoyla başladı. 46'da Gomis'in şutu direkten döndü. Konuk ekip Antalyaspor ikinci yarıda etkili olmaya çalışsa da sonuç alamadı. İkinci yarının ortasından itibaren Galatasaray da vites düşürünce tribünler liderlik koltuğuna oturmanın mutluluğuyla şova başladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 3-0'lık skorla sona erdi. Müsabakanın 90+2. dakikasında Belhanda, Hakan Özmert'le yaşadığı tartışmanın ardından ilk sarı kartını hemen ardından da itirazlarından dolayı ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

SERİ 17’YE ÇIKTI

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında evinde Antalyaspor’u 3-0 ile geçti. Aslan, bu müsabaka ile Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmezliğini 17 maça çıkardı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 15 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı.

Galatasaray, ligde evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı.

Öte yandan Süper Lig’de geçtiğimiz hafta deplasmandaki Sivasspor müsabakasında Fernando Muslera sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Teknik Direktör Fatih Terim, Muslera’nın yerine kalede Cedric Carrosso’ya şans verdi. Fransız kaleci, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile ilk ligde 11’de başladı. Carrosso, daha önce Sivas Belediyespor ile Türk Telekom Stadyumu’ndaki Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında 11’de görev almıştı.