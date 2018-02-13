İşte Spor Toto Süper Lig’deki ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki derbi tarihleri!

TFF, Spor Toto Süper Lig 23, 24, 25 ve 26. hafta maçları ile Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının tarih ve saatlerini belirledi. İşte kritik maçların tarihleri.

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