İşte Spor Toto Süper Lig’deki ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki derbi tarihleri!
TFF, Spor Toto Süper Lig 23, 24, 25 ve 26. hafta maçları ile Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının tarih ve saatlerini belirledi. İşte kritik maçların tarihleri.
Türkiye Futbol Federasyonu; Spor Toto Süper Lig’de 23, 24, 25 ve 26. hafta maçları ile Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçlarının programını açıkladı.
İşte kritik tarihler:
SPOR TOTO SÜPER LİG
-23. Hafta-
25 Şubat Pazar 19.00 Beşiktaş – Fenerbahçe (Vodafone Park)
-24. Hafta-
5 Mart Pazartesi 20.00 Trabzonspor – Beşiktaş (Medical Park Stadyumu)
-26. Hafta-
17 Mart Cumartesi 19.00 Fenerbahçe – Galatasaray (Ülker Stadyumu)
18 Mart Pazar 19.00 Medipol Başakşehir – Beşiktaş (3. İstanbul Fatih Terim)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. MAÇ
1 Mart Perşembe 20.30 Beşiktaş – Fenerbahçe (Vodafone Park)
Son güncelleme: 19:20 | 13.02.2018