Isparta’da feci kaza! Milli sporcu Riveyda Güler hayatını kaybetti

Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü. Hayatını kaybeden Rüveyda Güler'in, Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde havalı tabanca Milli sporcusu olduğu belirtildi.

Kaza sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Rüçhan Gürkan yönetimindeki 32 AR 294 plakalı otomobil, Baladız Kavşağında sürücünün kontrolünden çıkarak yön levhalarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Milli sporcu 21 yaşındaki Rüveyda Güler feci şekilde can verdi. Durumun haber verilmesi üzere olay yerine 112 Acil Servis, Polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Isparta’da, yol kenarındaki demir direğe çarpan otomobilde Rüçhan Gürkan ile birlikte yaşamını yitiren Rüveyda Güler’in, Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde havalı tabanca milli sporcusu olduğu belirtildi.

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Kaza mahalline ulaşan sağlık ekipleri, sürücü ile aynı araçta bulunan Rüveyda Güler’in yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yerinde yapılan gerekli incelemelerin ardından, hayatını kaybeden 2 gencin cenazeleri Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna sevk edildi. Kazanın ardından hurdaya dönen araç kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.