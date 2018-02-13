İspanyol basınından Arda Turan yorumu

İspanyol basını devre arasında kiralık olarak Barcelona'dan Başakşehir'e giden Arda Turan'ın performansını yakından takip etmeye devam ediyor.

İspanyol basını devre arasında kiralık olarak Barcelona’dan Başakşehir’e giden Arda Turan’ın performansını yakından takip etmeye devam ediyor.

El Mundo Deportivo gazetesi, Fenerbahçe’nin turuncu lacivertli ekibi 2-0 yendiği lig maçında 11’de görev alan milli oyuncuyu mercek altına aldı.

“Arda Turan’ın kara maçı” başlığıyla verilen haberde yıldız futbolcunun liderlik açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada etkisiz kaldığını ve kenara alındığını yazıldı.

Haberde Arda’nın yedek kulübesinde üzgün bir şekilde otururken kameralara yansıyan görüntüsüne yer verilirken, milli oyuncunun Fenerbahçe karşısında etkisiz olduğu ve performansının yeterli olmadığına vurgu yapıldı.

(Bein Sports)

Rıdvan Dilmen`den Arda Turan için Galatasaray iddiası Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi öncesinde Galatasaray'a gelmek istediğini ancak teklif yapılmadığını söyledi. İlgili Haberi Oku