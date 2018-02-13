Herkes maçı bırakıp onu izledi!

Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva, dün Boca Juniors - Temperley maçını tribünden izledi.

Güzel model La Bombonera Stadı’nda maçı izlerken tribünlerin ilgi odağı oldu.

Açıklama yapan Lopyrevavika ‘Diyorlar ki Boca’nın stadı kalp gibi atıyormuş. Buna dün bizzat tanık oldum.’ dedi.

Lopyrevavika daha önce Galatasaray maçını izlemek üzere TT Stadı’na da gelmişti.

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