Herkes maçı bırakıp onu izledi!

Güzel model La Bombonera Stadı&#8217;nda maçı izlerken tribünlerin ilgi odağı oldu.. . Açıklama yapan Lopyrevavika &#8216;Diyorlar ki Boca&#8217;nın stadı kalp gibi atıyormuş. Buna dün bizzat tanık oldum.&#8217; dedi.. . Lopyrevavika daha önce Galatasaray maçını izlemek üzere TT Stadı&#8217;na da gelmişti.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t10 Ocak 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tJelena yengenin paylaşımı sosyal medyayı salladı\r. \t\t\t\tBeşiktaş'ın yengesi Tosic'in eşi şarkıcı Jelena Karleusa sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımlarla isminden sıkça söz ettiriyor. Jelena Karleusa bu kez yatakta çektiği çıplak görüntüsünü sosyal medyaya yükledi.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .