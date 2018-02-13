Güncel puan durumu: 21. haftada lider değişti! Süper Lig maç sonuçları ve gelecek hafta fikstürü

Süper Lig'de 21. hafta tamamlandı ve puan durumu şekillendi. Başakşehir'in puan kaybetmesi ile Galatasaray liderlik koltuğuna uzun aradan sonra tekrar kavuştu. Fenrbahçe, Başakşehir karşısında aldığı galibiyet ile zirve yarışında durumunu düzeltti. İşte Süper Lig puan durumu, maç sonuçları ve gelecek hafta fikstürü...

Süper Lig zirvesinde heyecan dorukta. Güncel puan durumuna göre yani lider Galatasaray oldu. Fenerbahçe, eski lider Başakşehir’i devirerek aradaki puan farkını 2’ye indirmeyi başardı. Diğer maçları merak edenler haberimizden haftanın maç sonuçlarına ve gelecek hafta fikstürüne ulaşabilirsiniz. Peki Süper Lig puan durumu nasıl? İşte son puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 14 ve 21'de Gomis ve 38. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Belhada duraklama dakikalarında üst üste iki sarı kart gördü ve oyundan ihraç edildi. Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yenmesiyle Galatasaray 44 puanla haftayı lider olarak kapattı. Kritik bölgede olan Antalyaspor 21 puanda kaldı. Fatih Terim'in ekibi ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak.

MAÇ SONUÇLARI

Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa: 1 – 1

Göztepe – Osmanlıspor: 3 – 3

Gençlerbirliği – Trabzonspor: 0 – 0

Beşiktaş – Kardemir Karabükspor: 5 – 0

Akhisarspor – Bursaspor: 1 – 0

Kayserispor – Sivasspor: 1 – 1

Alanyaspor – Atiker Konyaspor: 1 – 2

Medipol Başakşehir – Fenerbahçe: 0 – 2