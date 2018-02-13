Göztepe’de kabus sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Osmanlıspor ile evinde 3-3 berabere kalarak üst sıralara tırmanma şansını elinden kaçıran Göztepe, son 3 sezonda ligin ikinci yarılarına kötü başladı.

Göztepe 2015-2016 sezonunda Spor Toto 1’inci Lig’de mücadele ettiği dönemde ilk devreyi iyi bir konumda kapatmasına rağmen ikinci yarıda oynadığı ilk 6 maçı kazanmayı başaramadı. Üst üste kayıplarla hedeften uzaklaşan Göztepe, aynı sıkıntıyı 2016-2017’de de yaşadı. Yine Spor Toto 1’inci Lig’de boy gösteren Göztepe, devre arasına lider girmesine rağmen, ilk 6 karşılaşmada 1 galibiyet elde etti. Bir ara Play-Off hattının dışına dahi çıkan Göztepe, son haftalarda toparlanarak finale kadar yükseldi ve Spor Toto Süper Lig vizesini aldı. İzmir ekibi için bu sezon da ikinci yarı istenilen şekilde başlamadı.

Sezonun ilk yarısını Galatasaray mağlubiyetiyle kapatan Göztepe, ikinci yarının ilk maçında da deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 yenildi. Ardından üst üste Kayserispor, Trabzonspor ve Osmanlıspor ile berabere kalan İzmir ekibi, 2018 yılında henüz galibiyetle tanışamadı. İkinci devrede toplamda 9 puan kaybeden Göztepe, 33 puanla 7’nci sıraya yerleşti. 14 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig’deki ilk sezonunda Avrupa kupalarını hedefleyen İzmir temsilcisi, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği’ni yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Tamer Tuna, iyi bir takım olduklarını belirterek, “Gençlerbirliği karşısında en iyi şekilde mücadelemizi sergileyeceğiz” dedi.

KADU’DAN İYİ HABER

Göztepe’de geçen hafta oynanan Osmanlıspor maçında sağ dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen Brezilyalı stoper Kadu’da korkulan olmadı. MR’ı çekilen tecrübeli futbolcuda yırtık ya da kopmaya rastlanmazken, zorlamaya bağlı olarak dizinde ödem tespit edildi. Kadu’nun perşembe gününe kadar yoğun tedavi göreceği ardından da takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi. Brezilyalı defans oyuncusunun Gençlerbirliği maçında görev alması bekleniyor. Göztepe’de sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ve Ömer’in yanı sıra kart cezalıları kaleci Beto ile orta saha Castro, Ankara’da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.