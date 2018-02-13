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Fenerbahçe Jan De Brandt’ın sözleşmesini feshetti!

F.Bahçe Bayan Voleybol Takımı'nda beklenen ayrılık gerçekleşti.
09:2113 Şubat 2018
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Fenerbahçe Jan De Brandt’ın sözleşmesini feshetti!

Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta sadece 1 galibiyette kalan ve önceki gün de ligde Eczacıbaşı VitrA’ya Burhan Felek’te 3-1 kaybederek lider turuncu-beyazlıların 11 puan gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde başantrenör Jan De Brandt’ın kontratı feshedildi.

59 yaşındaki tecrübeli Belçikalı çalıştırıcının ayrılığının ardından Sarı Melekler’i, sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Salih Tavacı’nın çalıştıracağı öğrenildi.

(Vatan)

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Etiketler
Fenerbahçe Jan De Brandt voleybol
Son güncelleme: 09:28 | 13.02.2018
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