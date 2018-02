Fatih Altaylı: ‘Galatasaray’ın transfer yasağı alma ihtimali yüzde 99.9’dur’

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan ve Fatih Kuşçu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Spor Saati' programında spor gündemini değerlendirdi

Dursun Özbek yönetimini eleştiren Altaylı, ”İki şey söyleyebiliriz. İlki sportif tutarsızlık, ikincisi mali durum, tüm bunları kapsayan bir üçüncü şey de yalancılık. Hem başarısızsın, hem mali açıdan batırıyorsun hem de bize yalan söylüyorsun. Bunları düşünen Galatasaraylılar onu başkanlık koltuğundan yolladı. Habertürk’ün ekonomi sayfasında, bunların ne kadar batak durumda olduğunu gösterdi. Yönetimsel olarak en kötü dönem Dursun Özbek’e aittir diyebilirim. Sermayeye oranla borcun, 2.5 sene içinde 72 milyondan 612 milyona çıktığını görüyoruz. Sportif A.Ş’nin zararını 30’dan 300 milyon seviyesine çıktığını gördük. Bunlar ulaşılabilir bilgiler değil SPK’ya açıklanan bilgiler…” dedi.

”GALATASARAY’A KAYYUM ATANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Galatasaray’ın mali durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı, ”Dursun Özbek, Galatasaray’da arkasında enkaz bıraktı diyemeceğim çünkü enkaz bir şeydir. Galatasaray Adası nasıl yıkılmış ve perişan haldeyse, simgesel olarak Galatasaray’a bıraktıkları benzer bir şekilde duruyor. Rakamlara aylarca söyledim ama bana herkes ‘neden bu adama bu kadar yükleniyorsun?’ dediler. Dursun Özbek’e 1 oy bile çıkmaması lazımdı. Kendisinin bile kendisine oy vermemesi lazımdı. Galatasaray’ın Özbek döneminde sadece Sportif A.Ş’de zararı yaklaşık 100 milyon Euro civarında… Buna mukabil, Florya ve Riva arazilerinden elde ettiği gelir 87 milyon Euro. Özbek döneminde Galatasaray, Riva ve Florya’yı satarak, sadece Özbek döneminde, Sportif A.Ş ‘de oluşturduğu kendi zararı Galatasaray’ın iki malını satarak karşıladı. Geçmiş dönem ve oluşmaya devam eden zararlar buna dahil değil. Gitti UEFA’ya yalan söyledi ve süre kazandı. Bir ceza aldı, ikincisini almamak için bir takım palavralar söyledi ve yırttı. Geriye bıraktığı tabloya baktığın zaman Mart’ın ikinci haftasında yapılacak görüşmeler asıl sorun olacak. Keşke Mali Genel Kurul daha önce olsaydı. UEFA ile vardığı anlaşmada ’30 milyonu geçmeyecek zararlar’ dedi ama 100 milyonu geçti. Özbek döneminden önce 30 küsür zarar varken Özbek döneminde 300’ü buldu. SPK bazı giderleri kabul etmedi. Dernekten oraya 80 milyona yakın bir para gelmişti. 10 milyon karlı gözükmüştü. Bir sonraki dönem bu 10 milyon kar gidecek demiştim. 117 milyon zararla toplamın ne kadar olacağını göreceğiz. Dursun Özbek, 450 milyonluk bir zarar verdi. Sadece Sportif A.Ş tarafındaki zarar bu. Arazilerden gelen gelir bu kadar değil. ‘Borç kapadım’ dedi ertesi gün o borcu başka bir bankadan yine aldı. ‘Cebimden para verdim’ dedi banka kredisiyle bu parayı aldıpğını söyledi. Yüksek faizle bunu aldığını söyledi. Galatasaray’ın borçlandığı dönemde Aktif Bank’tan faizlerle borçlandı. Galatasaray’ı perişan ederek gitti. Otellerinden Galatasaray’a kestiği faturalar da var. Çarşamba günü divanda bir konuşma yapacakmış. Ne konuşacağını çok merak ediyorum. Benim söylediğim her şeye itiraz etti. ‘Size ilaçlı gazoz verdi ve hepinizi uyutuyor’ demiştim. Evet, uyutmuş. Galatasaray’dan ceza alırsam; doğruları söylediğim için ceza alacağım. Sağlık olsun, önemli değil. Mustafa Cengiz bunlarla ilgili açıklama yapacak mı? Kendisine sormak lazım. Bu durumda fikrim ve öngörüm yok. Mustafa Cengiz’e şunu hatırlatmak isterim. Cengiz’in vaadlerinden bir tanesi şeffaflıktı. Şeffaflık, bu ortaya çıkacak bilgileri sadece genel kurulla değil taraftarla da paylaşması gerekiyor. Ben olsam böyle yaparım. Bu bilgiler bende mevcut. Bunları kulüpten aşırmadım. Bunlar doğrudan doğruya SPK’ya bildirilmesi gereken rakamlar. Tüm bunların dökümünü yaparım ve uluslararası bir şirkete denetim yaptırırım. Onlarla da tekrar çalışırım. Kontrolünü yaptırırım. Sonrada bunları GS TV’de bir canlı yayında bir tarafıma muhasebeye kim bakıyorsa onu alırım diğer yanıma da bağımsız denetçiyi alır oturturum. ‘Tablo budur’ derim. Rezalet 1,2,3,4 diye her şeyi anlatırım. Şeffaflık bunu gerektirir. Gelecek olan başkanların da kulüpte ne var ne yok bilmeleri gerekir. Ona göre ekip oluştururlar. Bunlar kamuoyundan saklanmamalı. ‘Sneijder’in babasına para verdiler dedik, ‘vermedik’ dediler, ortaya çıktı. Habertürk TV’de katıldığı bir programda ‘Sabri’nin yeri dolsun diye 50 milyon harcadık’ diyor, iki gün sonra başka TV’ye çıkıyor ‘hayır böyle demedim’ diyor. Böyle bir adamla laf yarıştırmak çok zor. Çok sıkıntıya girse, ‘Benim adım Dursun Özbek değil’ bile diyebilir. Yarın öbür gün sıkıntıya girerse, ”Ben Galatasaray’da başkanlık yapmadım’ bile diyebilir. Galatasaray’la ilgili son olarak, bu sorunlardan arınması mümkün değil. Bir yönetim kurulu seçildi. Acemisi var, bileni var. Seçiliyorlar ve günlük rutin olaylarla karşılaşıyorlar. Ödemeler ortaya çıkıyor ve boğuluyorlar. Yapılması gereken şudur. Yönetimi ikiye bölceksin. Diyeceksin ki, ‘Günlük sorunlarla uğraşacak icra kurulu kuracağım’. Bunlar bunlarla uğraşacak. İçeride istiyorsan 2 tane başkan olsun. Diğer parça ise mali çıkmazla ilgilenecek. Neden? Çünkü öbür tarafta kaçmaktan kovalamaya vakit bulamıyorlar. Burada batık bir şirket var. Bu şirketlerin kurtarma planına ihtiyacı var. Bunu yapacak yönetimlerin full time bununla ilgilenmesi gerekiyor. Ben Galatasaray başkanı olsam böyle yaparım. Ben bu işleri götürüyorum derim. Uzun vadeli, makro bir plan lazım. Devletle anlaşma sağlayarak bunlar yapılmalı. Aksi takdirde bu kulüplerin hepsi batar. ‘Kayyum gelecek’ diyorlar ama bu aptalların uydurması. Doğru değil. Kulüp hisselerin ne olursa olsun, senin oradaki yönetimine adam atama yetkin var. Sorunu çözemessen bu yetkin elden gidecek. Çoğunluk kulüplerin elindeyse bu yönetimi onlar belirleyecek. Galatasaray’a şu an için bir kayyum atanması söz konusu değil. İleride bu işlerin içinden çıkamazsan o zaman kayyum atanır ama bu şirketler henüz iflas noktasına gelmiş değil.” ifadelerini kullandı.

”GALATASARAY’IN TRANSFER YASAĞI ALMA OLASILIĞI %99.9’DUR”

Galatasaray’ın transfer yasağı alma ihtimalinin olduğunu söyleyen Fatih Altaylı, ”Çok ciddi bir performans sergilemeleri lazım. Bu tehlike var. Olasılık olarak söylüyorum. Galatasaray’a transfer yasağı gelme olasılığı %99.9! Çünkü Özbek, verdiği sözü tutmadı ve 3 kat zarar içerisinde kulübü bıraktı. Bu yüzden transfer yasağı gelme olasılığı %99.9 ihtimalindedir. ‘Oyuncu al-sat yasağı’ da gelebilir ama full bir yasak da gelebilir. Diğer bir olasılık ise; Avrupa kupalarından men söz konusu olabilir. Çünkü UEFA’ya son yollanan dosyada eksik bilgiler olması. Bu azımsanacak bir şey değil. Buradaki en temel mesele; Özbek yönetiminin son yolladığı dosyanın eksik bilgiler içermesi.” dedi.