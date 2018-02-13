Ecem Karaağaç kimdir kaç yaşında? Survivor Ecem kaç yaşında?

Survivor 2018'İn başlamasıyla birlikte en çok dikkat çeken isimlerin başında Ecem Karaağaç geldi. Daha önce Göz6 programına da katılan Survivor Ecem kimdir merak ediliyor. Peki, oylama sonucu Gönüllüler takımında All Star takımına geçen Ecem Karaağaç kimdir, kaç yaşında?

Survivor heyecanı tüm hızıyla sürerken Acun Ilıcalı’nın açıkladığı yeni kuralla Gönüller takımında All Star takımına bir kız yarışmacı geçeceğini açıkladı. Yapılan oylama sonrasında Gamze ile birlikte ismi en çok yazılan isim Ecem Karaağaç oldu. Survivor 2018’in performansıyla en merak edilen yarışmacısı olan Ecem Karaağaç All Star takımına geçti. Peki izleyecilerin merak ettiği Survivor Ecem kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında tüm merak edilenlerle Survivor Ecem Karaağaç’ın hayatı…

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR? SURVİVOR ECEM KAÇ YAŞINDA?

Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. Futbolla birlikte boks ve fitness ile de uğraşan Ecem Karaağaç, 6 yaşından bu yana spor yapmaktadır. Survivor'a Göz6 yarışmasında verdiği mücadelenin üzerinden iki yıl geçmesiyle birlikte katılma hakkı kazanan Ecem, 7 profesyonel basketbol oynamıştır ve 3 yıllık profesyonel yüzücülük deneyimine sahiptir.