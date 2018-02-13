Denizlispor yönetimi suç duyurusunda bulunacak

Denizlispor Başkanı Taner Atilla, sosyal medya hesaplarında kendilerine yönelik yapılan hakaretlere karşı suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Denizlispor yönetimi, kötü giden sonuçlar nedeniyle kendilerine küfür ve hakaret edenlere karşı harekete geçti. Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Asbaşkan Taner Atilla, sosyal medya üzerinden yönetime ve takıma yönelik hakaret, küfür edenlere karşı suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yapılan hakaret ve küfürleri öncelikle kınadıklarını belirten Atilla, kendilerine karşı yapılanın başka şehirde olmadığını söyledi. Atilla, “Son haftalarda sanal ortamdaki sahte siteleri takip ediyoruz, kınıyoruz. Toz pembe tablo devir almadık. Ağır borçlarla devir aldık. Biz de isterdik ki, sezon başında transfer yapalım. Öyle ortamlar var ki, Reha hocaya sorabilirsiniz, İsmail Haktan Odabaşı transferinde Manisa takımı aranıyor ve ‘Neden Denizli’ye gönderiyorsunuz, bırakın bu takım düşsün’ diyen bu kişilerle uğraşıyoruz. Böyle bir ortamda takımı yönetiyoruz. Biz yazılı olarak yazacağız, siber suçlara, emniyet güçlerimize çok görev düşüyor. Bu ortamda, psikolojikmen takımın olumsuz etkilenmemesini istiyoruz. Biz yönetim olarak alıştık ve bu yorumlardan güçlenerek çıkıyoruz. Bakıyorsunuz sahte hesaplar, sahibi belli olamayan siteler, bazılarının sahibi belli. Birisi yazıyor, başkası yine kendilerinden cevap veriyor. Böyle bir saldırı başka şehirde var mı? Diğer illerde alınan yenilgiye taraftar üzülüp kenetleniyor, ama bu şehirde takımın düşmesini ve takımın kaybetmesini maalesef isteyen çok kişi var” diye konuştu.

Atilla, basın toplantının ardından takımın Fatih Tekke ile düzenlediği ilk idmanı izledi.