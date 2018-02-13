Cedric Carrasso: ‘Maçı ilk yarıda almayı bildik’

Galatasaray’ın Fransız kalecisi Cedric Carrasso, Antalyaspor’ karşı iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, “Fransa’da dendiği gibi maçı ilk yarıda almayı bildik” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0'lık skorla yendi. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı-kırmızılıların Fransız kalecisi Cedric Carrasso, “İyi bir maç çıkardık. Fransa'da dendiği gibi maçı ilk yarıda almayı bildik. İkinci yarıya ciddiyetle başladık. Gol atamadık ama önemli olan 3 puanı almaktı” diye konuştu.

“İlk kez lig maçında oynadığımız için önemliydi”

Antalyaspor'a karşı çok iyi bir maç oynadıklarını belirten deneyimli eldiven, “Bu akşam oynadığımız maç mükemmeldi. Bu maçta oynadığımız bütün maçlar mükemmel. İlk kez bu sahada lig maçına çıktığım için ayrı önemi vardı. Büyük keyif aldım. Burada Fadıl hoca ve Taffarel hocaya teşekkür ederim. Onlar beni maça hazırladılar. Onların sayesinde gol yemeden maçı tamamladım” şeklinde konuştu. Şampiyonluk şansları hakkında da konuşan Carrasso, “Şampiyonluğu en az hata yapan takım alacaktır. Puan farkları çok fazla değil, 4 takım arasında. Dikkat edersek, Galatasaray şampiyon olacaktır” açıklamasını yaptı.

“Şimdi gelecek fazla önemli değil”

Galatasaray'daki geleceğinin sorulması üzerine Fransız kaleci, “Şimdi gelecek fazla önemli değil. Önemli olan şu an. Sezon sonuna kadar çıkacağımız maçlar çok önemli. Bana ne zaman ihtiyaç duyulursa o zaman sahaya çıkıp, elimden geleni yapacağım. Bu soruları sezon sonu yanıtlayacağım” diye cevap verdi. Galatasaray`da göreve başlayacak olan Gökhan Zan`dan ilginç `tweet`ler! Galatasaray'da göreve başlayacak olan eski milli savunmacı Gökhan Zan, Twitter hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarla sosyal medyada gündeme oturdu! İlgili Haberi Oku