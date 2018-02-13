Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: İş kazası yaşadık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Altınordu maçında bir iş kazası yaşadıklarını belirterek, Ankaragücü karşısına bu maçın önemini bilerek çıkacaklarını söyledi.

Altınordu maçında 22 pozisyon girişimleri olduğunu ama buna rağmen rakibin 3 pozisyona girerek 3 gol bulduğunu belirten İbrahim Üzülmez, “İstek olarak coşku ve oyun olarak Altınordu karşısında eksiğimiz yoktu. Futbol deyimi ile rakibin tuzağına düştüğümüzü söyleyebilirim. Rakip genç ve saha içinde iyi organize olan bir takımdı. Oyuncularım 119 km ile bu ligin üzerinde bir koşu mesafesi ortaya koymalarına rağmen kaybettik. Bizim için üzüntülü bir hafta oldu. Bu lig farklı bir lig. Her takım inişli çıkışlı grafik çizebiliyor. Bazı takımlar üç-dört hafta kaybedip sonrasında kazanarak kendine üst sıralarda yer bulabiliyor” açıklamasını yaptı.

“BİZ İYİ BİR TAKIMIZ”

Bu hafta Spor Toto 1’inci Lig’de rakipleri Ankaragücü’nün ligin ikinci devresine kötü başladığını belirten Üzülmez şunları söyledi:

“Geçen hafta Balıkesir Baltok maçında aldığı bir üç puan var. Özellikle duran toplarda etkili oluyorlar. Bizim hedefimiz belli. Bu hedefler doğrultusunda bu maçada çıkacağız. Kendi saha ve seyircisini en iyi şekilde değerlendiren bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Tecrübeli futbolcuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Saha içinde dirençli bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Bu saatten sonra mücadelemizi sahaya koymamız lazım. Biz iyi bir takımız. Bu hafta bir iş kazası oldu. Oyuncularımda bu maçın öneminin bilincindeler. Rakibimizi iyi analiz ettik. Saha içerisinde teknik ve taktik olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bu maçtan en iyi sonuçla dönerek içerde oynayacağımız hem Elazığ hem de Balıkesir maçlarında alacağımız puanlarla bu ligde çok şey lehimize gelişecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”