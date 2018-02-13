CANLI İZLE: Basel Manchester City canlı yayın! Şampiyonlar Ligi maçı izle! İlkay attı Manchester City öne geçti 2-0!

Şampiyonlar Ligi'nin 2. tur ilk maçında sürprize imza atarak son 16 takım arasında kalan Basel, turnuvanın favori takımı Manchester City karşısında çıkıyor. Büyük mücadeleye sahne olacak karşılaşmayı takip etmek isteyenler için haberimizin içerisindeki Basel Manchester City canlı izle linki yer alıyor. İşte Basel Manchester City maçına dair tüm detaylar ve canlı yayın linki...

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