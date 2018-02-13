CANLI İZLE: Basel Manchester City canlı yayın! Şampiyonlar Ligi maçı izle! İlkay attı Manchester City öne geçti 2-0!
Şampiyonlar Ligi’nde Basel ,Pep Guardiola’nın ekibi Manchester City’i ağırlıyor. Turnuvanın en büyük favorilerinden biri olan City karşısında İsviçre ekibinin neler yapacağı merak konusu iken, Basel Manchester City maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar maçın başlamasına az süre kala canlı yayın linki arıyor. Seyir zevki üst düzey karşılaşmada Manchester City Basel karşısında İlkay Gündoğan ve Bernando Silva’nın golleriyle 2-0 önde götürüyor. Haberimizin içerisindeki link ile Basel Manchester City maçını canlı izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linkten Basel Manchester City maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.
BASEL MANCHESTER CİTY MAÇI İZLE
GOOOOOOOOOAAAAAALLLL!! @IlkayGuendogan!!
0-1 #fcbvcity #mancity pic.twitter.com/8cSVR83jPm
— Manchester City (@ManCity) 13 Şubat 2018
BASEL MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalmayı başaran dev takımların kendi aralarında oynacakları maçlar başlıyor. 13 Şubat Salı günü saat 22:45'de başlayacak Basel Manchester City maçı Tivibuspor 3'ten canlı yayınlanacak.