Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? BJK Bayern maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselen Beşiktaş Bayern Münih ile karşılaşacak. Taraftarlar heyecanla bekledikleri Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak ve maç şifresiz mi yayınlanacak merak ediyor. İşte tüm futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş Bayern Münih maçı hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta sorularının yanıtları...

Grubunu lider tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’nde adını son 16 arasına yazdıran Beşiktaş Bayern Münih ile karşılaşacak. Tarihinin en büyük başarılarından birine imza atan BJK Bayern Münih maçı heyecanla bekleniyor. Taraftarların kura sonucunu öğrenmesinin ardından Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Bir diğer merak konusu ise BJK Bayern Münih maçı şifresiz mi yayınlanacak? Maçın TRT 1 tarafından yayınlanıp, şifreli olmayacağını öğrenen taraftalar şimdi ilk maç Vodefona Arena’da mı olacak yoksa Allianz Arena’da mı oynanacak diye araştırıyor. Kadın spiker Semahat Özdoğan’ın anlatacağı açıklanan Bayern Münih Beşiktaş maçı hakkında merak edilen maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? BJK BAYERN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Taraftarlarının şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını merak ettiği Bayern Münih Beşiktaş ilk maçı 20 Şubat Salı günü saat 22.45’te oynanacak. İkinci maç yani Beşiktaş Bayern Münih rövanş maçı ise 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00’da Vodafone Park Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Bayern Münih Beşiktaş ilk maç, 20 Şubat 2018 Salı günü saat 22.45’te TRT 1’den şifresiz yayınlanacak. Beşiktaş Bayern Münih arasında oynanacak ikinci maç ise 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat 20.00’de Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanacak. Hangi kanalda olduğunu araştırırken TRT1'de Bayern Münih Beşiktaş maçının şifresiz olacağını öğrenen Beşiktaşlı taraftarlar adeta havalara uçtu.

BAYERN MÜNİH KALECİSİ NEUER BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bu sezon sık sık sakatlık problemleri yaşayan Alman devinde dünyanın en iyi kalecisi olarak gösterilen Manuel Neuer, Beşiktaş eşleşmesinde rövanş maçında sahalara dönebilir. Alman eldivenin Almanya'da oynanacak ilk maçta forma giyme şansı olmayabilir. Manuel Neuer'in ardından takımın 2. kalecisi Sven Ulreich da sakatlık geçirdi. Tedavisine başlanan Ulreich'ın yerine 36 yaşındaki Tom Starke'ın oynaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇINI KİM ANLATACAK

Beşiktaş Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı Türkiye açısından bir ilke de sahne olacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında ilk kez bir Türk takımının maçı kadın spiker tarafından anlatılacak. Beşiktaş Bayern Münih rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda olduğunu merak eden taraftarının 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00’da Tivibu Spor 2’den canlı yayın olarak izleyebilecekleri maç spiker Semahat Özdoğan tarafından anlatılacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BAYERN MÜNİH'İN BAŞARILARI

Dünyanın en başarılı kulüpleri arasında yer alan Bayern Münih Alman spor kulübüdür. 2 Kıtalararası Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 26 Bundesliga ve 17 Alman Kupası'na sahiptir. Alman panzeri Bayern Münih, 1.85 milyar dolar ile Almanya'nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük kulübüdür. 185.000 üye sayısıyla SL Benfica ve FC Barcelona'dan sonra bu alanda 3. sıradadır.